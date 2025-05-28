Яремчук долучився до челенджу Зінченка і передав виклик Леоненку

Роман Яремчук. Фото: instagram.com/r.yaremchuk

Форвард грецького "Олімпіакоса" та збірної України Роман Яремчук відгукнувся на заклик Олександра Зінченка. Раніше гравець "Арсеналу" разом з кіберспортивною командою Passion UA розпочали челендж на допомогу воїнам Головного управління розвідки (ГУР) та Сил спеціальних операцій (ССО).

Про свою участь у челенджі та новий виклик Яремчук повідомив в Instagram.

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Зазначимо, що 17 травня Зінченко разом з Passion UA розпочали благодійний челендж #SKY_UA, присвячений воїнам спецоперації "Небо", яка була в 2022 році. Тоді спецпризначенці ГУР та ССО здійснили серію польотів на вертольотах до оточеного Маріуполя з допомогою для захисників "Азовсталі". Гравець "Арсеналу" пожертвував 200 тисяч гривень.

Яремчук зробив цікавий виклик

Роман також пожертвував 200 тисяч гривень на підтримку воїнів ГУР та ССО.

"За тих, хто в небі — ми на землі. Це наш обов’язок і наша вдячність", — зазначив Яремчук.

Цікаво, що челендж Яремчук передав колишньому нападнику "Динамо" та найвідомішому футбольному критику Віктору Леоненку. Роман, ймовірно, згадав експерта, бо той іноді його критикував.

Яремчук минулого сезону провів за "Олімпіакос" 33 матчі, в яких забив десять голів та зробив чотири асисти.

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