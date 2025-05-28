Яремчук присоединился к челленджу Зинченко и передал вызов Леоненко

Роман Яремчук. Фото: instagram.com/r.yaremchuk

Форвард греческого "Олимпиакоса" и сборной Украины Роман Яремчук откликнулся на призыв Александра Зинченко. Ранее игрок "Арсенала" вместе с киберспортивной командой Passion UA начали челлендж в помощь воинам Главного управления разведки (ГУР) и Сил специальных операций (ССО).

О своем участии в челлендже и новом вызове Яремчук сообщил в Instagram.

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Отметим, что 17 мая Зинченко вместе с Passion UA начали благотворительный челлендж #SKY_UA, посвященный воинам спецоперации "Небо", которая была в 2022 году. Тогда спецназовцы ГУР и ССО совершили серию полетов на вертолетах в окруженный Мариуполь с помощью для защитников "Азовстали". Игрок "Арсенала" пожертвовал 200 тысяч гривен.

Яремчук сделал интересный вызов

Роман также пожертвовал 200 тысяч гривен в поддержку воинов ГУР и ССО.

"За тех, кто в небе — мы на земле. Это наш долг и наша благодарность", — отметил Яремчук.

Интересно, что челлендж Яремчук передал бывшему нападающему "Динамо" и известному футбольному критику Виктору Леоненко. Роман, вероятно, вспомнил эксперта, потому что тот иногда его критиковал его.

Яремчук в прошлом сезоне провел за "Олимпиакос" 33 матча, в которых забил десять голов и сделал четыре ассиста.

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