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Яремчук забив красивий гол в Греції у ворота росіянина — відео

15 січня 2025 23:00
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Роман Яремчук врятував Олімпіакос у матчі Кубка Греції проти Панатінаїкоса
Роман Яремчук. Фото: "Олімпіакос"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У Греції відбувся чвертьфінальний матч Кубка. На полі зійшлися "Олімпіакос" та "Панатінаїкос".

Красивим голом у матчі відзначився український нападник "Олімпіакоса" Роман Яремчук, повідомив портал Новини.LIVE.

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"Панатінаїкос" забив першим і утримував перевагу до виходу Яремчука на 73-й хвилині. Через дві хвилини після виходу на поле Роман отримав м'яч, одним дотиком обіграв захисника і потім реалізував вихід сам на сам.

Інтересу до забитого м'яча додає той факт, що 29-річний українець забив росіянину Юрію Лодигіну.

Зазначимо, що для Яремчука це другий гол у 14 матчах поточного сезону.

"Панатінаїкос" —  "Олімпіакос" — 1:1

Голи: Джуричич, 51 — Яремчук, 75

"Панатінаїкос": Юрій Лодигін, Філіп Младенович, Сверрір Інґасон, Барт Шенкевелд (Ерік Палмер-Браун, 46), Янніс Коцірас, Нема́нья Максимович, Адам Гнезда-Черін, Анастасіос Бакасетас (Георгіос Нікас, 80), Філіп Джуричич (Данієль Мансіні, 79), Фотіс Іоаннідіс, Тете (Факундо Пельїстрі, 68)

"Олімпіакос": Александрос Пасхалакис, Франсіско Ортеґа, Лоренцо Пірола, Панайотіс Рецос, Коштінья (Сантьяго Ессе, 61), Христос Музакітіс, Марко Стаменіч (Аюб Ель-Каабі, 61), Родіней, Желсон Мартінш (Роман Яремчук, 73), Шикінью (Георгіос Масурас, 87), Харалампос Костулас (Крістоффер Вельде, 87)

Попередження: Ортеґа, 89

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футбол Роман Яремчук українські легіонери (футбол) Панатінаїкос Олімпіакос

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