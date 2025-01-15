Роман Яремчук спас Олимпиакос в матче Кубка Греции против Панатинаикоса

Роман Яремчук. Фото: "Олимпиакос"

В Греции состоялся четвертьфинальный матч Кубка. На поле сошлись "Олимпиакос" и "Панатинаикос".

Красивым голом в матче отметился украинский нападающий "Олимпиакоса" Роман Яремчук, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Панатинаикос" забил первым и удерживал преимущество до выхода Яремчука на 73-й минуте. Через две минуты после выхода на поле Роман получил мяч, одним касанием обыграл защитника и затем реализовал выход один на один.

Интересу к забитому мячу прибавляет тот факт, что 29-летний украинец забил россиянину Юрию Лодыгину.

Отметим, что для Яремчука это второй гол в 14 матчах текущего сезона.

"Панатинаикос" — "Олимпиакос" — 1:1

Голы: Джуричич, 51 — Яремчук, 75

"Панатинаикос": Юрий Лодыгин, Филип Младенович, Сверрир Ингасон, Барт Шенкевелд (Эрик Палмер-Браун, 46), Яннис Коцирас, Неманя Максимович, Адам Гнезда-Черин, Анастасиос Бакасетас (Георгиос Никас, 80), Филип Джуричич (Даниэль Мансини, 79), Фотис Иоаннидис, Тете (Факундо Пельистри, 68)

"Олимпиакос": Александрос Пасхалакис, Франсиско Ортега, Лоренцо Пирола, Панайотис Рецос, Коштинья (Сантьяго Эссе, 61), Христос Музакитис, Марко Стаменич (Аюб Эль-Кааби, 61), Родиней, Желсон Мартинш (Роман Яремчук, 73), Шикинью (Гиоргос Масурас, 87), Харалампос Костулас (Кристоффер Вельде, 87)

Предупреждения: Ортега, 89

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