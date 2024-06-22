Форвард збірної України Яремчук закликав звільнити захисників Азовсталі

Роман Яремчук після матчу збірної України Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Форвард збірної України Роман Яремчук приніс національній команді перемогу над Словаччиною. Це був перший тріумф "синьо-жовтих" на Євро-2024.

Яремчук став головним голеадором в історії збірної України на континентальних першостях, повідомляє Новини.LIVE.

Читайте також:

Після фінального свистка Роман Яремчук заплакав. Він разом із партнерами по команді дякував уболівальникам та витирав сльози. Емоції футболіста збірної України стали зрозумілими пізніше. Форвард пояснив, що пережив складний сезон і дуже хотів допомогти команді на Євро-2024.

Роман Яремчук із плакатом. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Підтримка захисників Азовсталі

Через добу, коли емоції вже вщухли, а гравці збірної України розпочали процес відновлення, Роман Яремчук на своїй сторінці в соціальній мережі опублікував фотографію. На знімку футболіст із чорним плакатом, на якому жовтим кольором написано англійською: "Звільніть захисників Азовсталі".

Вболівальники подякували українському форварду за цей вчинок. Роман Яремчук став не першим футболістом, котрий продемонстрував цей заклик. Українські спортсмени регулярно нагадують про полонених співгромадян.

Нагадаємо, Ващук пояснив, як збірна України має зіграти із Бельгією.

Мудрика, Забарного та Ярмолюка не пустили на Олімпійські ігри.

Дівчина Шапаренка, яка є донькою легенди "Динамо", відреагувала на гру коханого.

Зінченко визначився з новим клубом — "Арсенал" готує трансфер.

Зі збірних України приберуть усіх кураторів Pass Гліба Платова.