Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Яремчук закликав звільнити захисників Азовсталі — фото arrow

Яремчук закликав звільнити захисників Азовсталі — фото

22 червня 2024 15:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Форвард збірної України Яремчук закликав звільнити захисників Азовсталі
Роман Яремчук після матчу збірної України Фото: instagram.com/r.yaremchuk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної України Роман Яремчук приніс національній команді перемогу над Словаччиною. Це був перший тріумф "синьо-жовтих" на Євро-2024.

Яремчук став головним голеадором в історії збірної України на континентальних першостях, повідомляє Новини.LIVE.

Читайте також:

Після фінального свистка Роман Яремчук заплакав. Він разом із партнерами по команді дякував уболівальникам та витирав сльози. Емоції футболіста збірної України стали зрозумілими пізніше. Форвард пояснив, що пережив складний сезон і дуже хотів допомогти команді на Євро-2024.

Роман Яремчук
Роман Яремчук із плакатом. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Підтримка захисників Азовсталі

Через добу, коли емоції вже вщухли, а гравці збірної України розпочали процес відновлення, Роман Яремчук на своїй сторінці в соціальній мережі опублікував фотографію. На знімку футболіст із чорним плакатом, на якому жовтим кольором написано англійською: "Звільніть захисників Азовсталі".

Вболівальники подякували українському форварду за цей вчинок. Роман Яремчук став не першим футболістом, котрий продемонстрував цей заклик. Українські спортсмени регулярно нагадують про полонених співгромадян.

Нагадаємо, Ващук пояснив, як збірна України має зіграти із Бельгією. 

Мудрика, Забарного та Ярмолюка не пустили на Олімпійські ігри.

Дівчина Шапаренка, яка є донькою легенди "Динамо", відреагувала на гру коханого

Зінченко визначився з новим клубом — "Арсенал" готує трансфер. 

Зі збірних України приберуть усіх кураторів Pass Гліба Платова. 

війна
спорт
футбол
Збірна України з футболу
Азовсталь
Роман Яремчук

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту