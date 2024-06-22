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Яремчук призвал освободить защитников Азовстали — фото

22 июня 2024 15:57
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Форвард сборной Украины Яремчук призвал освободить защитников Азовстали
Роман Яремчук после матча сборной Украины. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Украины Роман Яремчук принес национальной команде победу на Словакией. Это был первый триумф "сине-желтых" на Евро-2024. 

Яремчук стал главным голеадором в истории сборной Украины на континентальных первенствах, сообщает портал Новини.LIVE. 

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После финального свистка Роман Яремчук заплакал. Он вместе с партнерами по команде благодарил болельщиков и вытирал слезы. Эмоции футболиста сборной Украины стали понятны позже. Форвард объяснил, что пережил сложный сезон и очень хотел помочь команде на Евро-2024. 

Роман Яремчук
Роман Яремчук с плакатом. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Поддержка защитников Азовстали 

Сутки спустя, когда эмоции уже улеглись, а игроки сборной Украины приступили к процессу восстановления, Роман Яремчук на своей странице в социальной сети опубликовал фотографию. На снимке футболист с черным плакатом, на котором желтым цветом написано по-английски: "Освободите защитников Азовстали"

Болельщики поблагодарили украинского форварда за этот поступок. Роман Яремчук стал не первым футболистом, который продемонстрировал этот призыв. Украинские спортсмены регулярно напоминают о пленных согражданах. 

Напомним, Ващук объяснил, как сборная Украины должна сыграть с Бельгией. 

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Из сборных Украины уберут всех кураторов Pass Глеба Платова. 

война
спорт
футбол
Сборная Украины по футболу
Азовсталь
Роман Яремчук

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