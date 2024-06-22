Форвард сборной Украины Яремчук призвал освободить защитников Азовстали

Яремчук призвал освободить защитников Азовстали — фото
Форвард сборной Украины Роман Яремчук принес национальной команде победу на Словакией. Это был первый триумф "сине-желтых" на Евро-2024.
Яремчук стал главным голеадором в истории сборной Украины на континентальных первенствах, сообщает портал Новини.LIVE.
После финального свистка Роман Яремчук заплакал. Он вместе с партнерами по команде благодарил болельщиков и вытирал слезы. Эмоции футболиста сборной Украины стали понятны позже. Форвард объяснил, что пережил сложный сезон и очень хотел помочь команде на Евро-2024.
Поддержка защитников Азовстали
Сутки спустя, когда эмоции уже улеглись, а игроки сборной Украины приступили к процессу восстановления, Роман Яремчук на своей странице в социальной сети опубликовал фотографию. На снимке футболист с черным плакатом, на котором желтым цветом написано по-английски: "Освободите защитников Азовстали".
Болельщики поблагодарили украинского форварда за этот поступок. Роман Яремчук стал не первым футболистом, который продемонстрировал этот призыв. Украинские спортсмены регулярно напоминают о пленных согражданах.
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