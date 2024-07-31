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Яремчук зізнався, чому вибрав трансфер в Олімпіакос

31 липня 2024 10:02
Валерій Ковалевич - Редактор
Яремчук назвав головну причину переходу в Олімпіакос
Роман Яремчук у Греції. Фото: instagram.com/olympiacosfc/
Валерій Ковалевич - Редактор

Форвард збірної України Роман Яремчук поділився першими враженнями після підписання контракту із "Олімпіакосом". Футболіст пояснив причини вибору цієї команди для продовження кар'єри.

Яремчук пообіцяв радувати грецьких вболівальників у кожному матчі, повідомляє Instagram-аккаунт "Олімпіакоса".

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Роман Яремчук підписав із "Олімпіакосом" контракт на 4 роки. Український форвард зароблятиме у Греції 1,5 млн євро за сезон. "Брюгге" отримав за 29-річного футболіста два мільйони євро.

Роман Яремчук
Презентація Романа Яремчука. Фото: instagram.com/olympiacosfc/

Що Яремчук сказав про "Олімпіакос"

Форвард відверто зізнався, що радий закінченню своєї трансферної саги. Багато клубів хотіли взяти його в оренду, але тільки "Олімпіакос" виявився готовим запропонувати "Брюгге" викуп контракту українця та ціну, яка влаштувала бельгійців.

Яремчук пообіцяв радувати грецьких вболівальників своєю грою та намагатися забити якнайбільше голів. Роман має передчуття, що він правильно вибрав команду і зможе досягти успіху в "Олімпіакосі".

"Я декілька днів розмірковував над цим трансфером, а потім поговорив з тренером і прийняв рішення. Це справді великий клуб, який постійно бореться за чемпіонський титул у Греції, а минулого сезону виграв Лігу Конференцій. Мені приємно бути частиною цієї команди", — заявив Яремчук.

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