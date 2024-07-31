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Яремчук признался, почему выбрал трансфер в Олимпиакос

31 июля 2024 10:02
Валерий Ковалевич - Редактор
Яремчук назвал главную причину перехода в Олимпиакос
Роман Яремчук в Греции. Фото: instagram.com/olympiacosfc/
Валерий Ковалевич - Редактор

Форвард сборной Украины Роман Яремчук поделился первыми впечатлениями после подписания контракта с "Олимпиакосом". Футболист объяснил причины выбора этой команды для продолжения карьеры. 

Яремчук пообещал радовать греческих болельщиков в каждом матче, сообщает Instagram-аккаунт "Олимпиакоса". 

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Роман Яремчук подписал с "Олимпиакосом" контракт на 4 года. Украинский форвард будет зарабатывать в Греции 1,5 млн евро за сезон. "Брюгге" получил за 29-летнего футболиста два миллиона евро. 

Роман Яремчук
Презентация Роман Яремчука. Фото: instagram.com/olympiacosfc/ 

Что Яремчук сказал об "Олимпиакосе" 

Форвард откровенно признался в том, что рад окончанию своей трансферной саги. Многие клубы хотели взять его в аренду, но только "Олимпиакос" оказался готов предложить "Брюгге" выкуп контракта украинца и цену, которая устроила бельгийцев. 

Яремчук пообещал радовать греческих болельщиков своей игрой и стараться забить как можно больше голов. У Романа есть предчувствие, что он правильно выбрал команду и сможет добиться успеха в "Олимпиакосе". 

"Я несколько дней размышлял над этим трансфером, а потом поговорил с тренером и принял решение. Это действительно великий клуб, который постоянно борется за чемпионский титул в Греции, а в прошлом сезоне выиграл Лигу Конференций. Мне приятно быть частью этой команды", — заявил Яремчук. 

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