Яремчук назвал главную причину перехода в Олимпиакос

Роман Яремчук в Греции. Фото: instagram.com/olympiacosfc/

Форвард сборной Украины Роман Яремчук поделился первыми впечатлениями после подписания контракта с "Олимпиакосом". Футболист объяснил причины выбора этой команды для продолжения карьеры.

Яремчук пообещал радовать греческих болельщиков в каждом матче, сообщает Instagram-аккаунт "Олимпиакоса".

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Презентация Роман Яремчука. Фото: instagram.com/olympiacosfc/

Что Яремчук сказал об "Олимпиакосе"

Форвард откровенно признался в том, что рад окончанию своей трансферной саги. Многие клубы хотели взять его в аренду, но только "Олимпиакос" оказался готов предложить "Брюгге" выкуп контракта украинца и цену, которая устроила бельгийцев.

Яремчук пообещал радовать греческих болельщиков своей игрой и стараться забить как можно больше голов. У Романа есть предчувствие, что он правильно выбрал команду и сможет добиться успеха в "Олимпиакосе".

"Я несколько дней размышлял над этим трансфером, а потом поговорил с тренером и принял решение. Это действительно великий клуб, который постоянно борется за чемпионский титул в Греции, а в прошлом сезоне выиграл Лигу Конференций. Мне приятно быть частью этой команды", — заявил Яремчук.

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