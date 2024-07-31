Яремчук назвал главную причину перехода в Олимпиакос

Яремчук признался, почему выбрал трансфер в Олимпиакос
Форвард сборной Украины Роман Яремчук поделился первыми впечатлениями после подписания контракта с "Олимпиакосом". Футболист объяснил причины выбора этой команды для продолжения карьеры.
Яремчук пообещал радовать греческих болельщиков в каждом матче, сообщает Instagram-аккаунт "Олимпиакоса".
Роман Яремчук подписал с "Олимпиакосом" контракт на 4 года. Украинский форвард будет зарабатывать в Греции 1,5 млн евро за сезон. "Брюгге" получил за 29-летнего футболиста два миллиона евро.
Что Яремчук сказал об "Олимпиакосе"
Форвард откровенно признался в том, что рад окончанию своей трансферной саги. Многие клубы хотели взять его в аренду, но только "Олимпиакос" оказался готов предложить "Брюгге" выкуп контракта украинца и цену, которая устроила бельгийцев.
Яремчук пообещал радовать греческих болельщиков своей игрой и стараться забить как можно больше голов. У Романа есть предчувствие, что он правильно выбрал команду и сможет добиться успеха в "Олимпиакосе".
"Я несколько дней размышлял над этим трансфером, а потом поговорил с тренером и принял решение. Это действительно великий клуб, который постоянно борется за чемпионский титул в Греции, а в прошлом сезоне выиграл Лигу Конференций. Мне приятно быть частью этой команды", — заявил Яремчук.
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