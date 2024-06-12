Яремчук повторив рекорд Реброва у збірній України

Яремчук зрівнявся з Ребровим — форвард готується до рекорду на Євро-2024
Форвард збірної України Роман Яремчук забив перший гол у товариському матчі з Молдовою. Футболісту вдалося відзначитись на другій хвилині поєдинку.
Цей м'яч допоміг Яремчуку покращити позиції у списку найкращих бомбардирів національної команди, повідомляє портал Новини.LIVE.
У матчі зі збірною Молдови Роман Яремчук зіграв свій ювілейний 50 поєдинок за національну команду України. Форвард, який минулого сезону виступав за іспанську "Валенсію", забив свій 15 гол у складі "синьо-жовтих".
Найкращі бомбардири збірної України
Яремчук зумів досягти важливого індивідуального досягнення. Він забив за збірну України стільки ж голів, як і Сергій Ребров, який зараз тренує національну команду. Обидва спортсмени зупинилися на позначці 15 м'ячів.
Попереду у списку найкращих бомбардирів в історії "синьо-жовтих" три гравці. Рекордсменом збірної України є президент УАФ Андрій Шевченко.
Найрезультативніші форварди збірної України:
- Андрій Шевченко — 48;
- Андрій Ярмоленко — 46;
- Євген Коноплянка — 21;
- Сергій Ребров — 15;
- Роман Яремчук — 15.
Цікаво, що Андрія Ярмоленка може зрівнятися з Андрієм Шевченком уже під час чемпіонату Європи з футболу в Німеччині.
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