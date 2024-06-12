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Яремчук зрівнявся з Ребровим — форвард готується до рекорду на Євро-2024

12 червня 2024 10:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Яремчук повторив рекорд Реброва у збірній України
Роман Яремчук святкує гол. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної України Роман Яремчук забив перший гол у товариському матчі з Молдовою. Футболісту вдалося відзначитись на другій хвилині поєдинку.

Цей м'яч допоміг Яремчуку покращити позиції у списку найкращих бомбардирів національної команди, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У матчі зі збірною Молдови Роман Яремчук зіграв свій ювілейний 50 поєдинок за національну команду України. Форвард, який минулого сезону виступав за іспанську "Валенсію", забив свій 15 гол у складі "синьо-жовтих".

Збірна України
Команда Сергія Реброва святкує перемогу. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Найкращі бомбардири збірної України

Яремчук зумів досягти важливого індивідуального досягнення. Він забив за збірну України стільки ж голів, як і Сергій Ребров, який зараз тренує національну команду. Обидва спортсмени зупинилися на позначці 15 м'ячів.

Попереду у списку найкращих бомбардирів в історії "синьо-жовтих" три гравці. Рекордсменом збірної України є президент УАФ Андрій Шевченко.

Найрезультативніші форварди збірної України:

  1. Андрій Шевченко — 48;
  2. Андрій Ярмоленко — 46;
  3. Євген Коноплянка — 21;
  4. Сергій Ребров — 15;
  5. Роман Яремчук — 15.

Цікаво, що Андрія Ярмоленка може зрівнятися з Андрієм Шевченком уже під час чемпіонату Європи з футболу в Німеччині.

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