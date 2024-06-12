Яремчук повторил рекорд Реброва в сборной Украины

Роман Яремчук празднует гол. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Форвард сборной Украины Роман Яремчук забил первый гол в товарищеском матче с Молдовой. Футболисту удалось отличиться на второй минуте поединка.

Этот мяч помог Яремчуку улучшить позиции в списке лучших бомбардиров национальной команды, сообщает портал Новини.LIVE.

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В матче со сборной Молдовы Роман Яремчук сыграл свой юбилейный, 50 поединок за национальную команду Украины. Форвард, который прошлый сезон выступал за испанскую "Валенсию", забил свой 15 гол в составе "сине-желтых".

Команда Сергея Реброва празднует победу. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Лучшие бомбардиры сборной Украины

Яремчук сумел добиться важного индивидуального достижения. Он забил за сборную Украины столько же голов, сколько и Сергей Ребров, который сейчас тренирует национальную команду. Оба спортсмена остановились на отметке в 15 мячей.

Впереди в списке лучших бомбардиров в истории "сине-желтых" три игрока. Рекордсменом сборной Украины является нынешний президент УАФ Андрей Шевченко.

Самые результативные форварды сборной Украины:

Андрей Шевченко — 48; Андрей Ярмоленко — 46; Евгений Коноплянка — 21; Сергей Ребров — 15; Роман Яремчук — 15.

Интересно, что Андрея Ярмоленко может сравниться с Андреем Шевченко уже во время чемпионата Европы по футболу в Германии.

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