Яремчук повторил рекорд Реброва в сборной Украины

Яремчук сравнялся с Ребровым — форвард готовится к рекорду на Евро-2024
Форвард сборной Украины Роман Яремчук забил первый гол в товарищеском матче с Молдовой. Футболисту удалось отличиться на второй минуте поединка.
Этот мяч помог Яремчуку улучшить позиции в списке лучших бомбардиров национальной команды, сообщает портал Новини.LIVE.
В матче со сборной Молдовы Роман Яремчук сыграл свой юбилейный, 50 поединок за национальную команду Украины. Форвард, который прошлый сезон выступал за испанскую "Валенсию", забил свой 15 гол в составе "сине-желтых".
Лучшие бомбардиры сборной Украины
Яремчук сумел добиться важного индивидуального достижения. Он забил за сборную Украины столько же голов, сколько и Сергей Ребров, который сейчас тренирует национальную команду. Оба спортсмена остановились на отметке в 15 мячей.
Впереди в списке лучших бомбардиров в истории "сине-желтых" три игрока. Рекордсменом сборной Украины является нынешний президент УАФ Андрей Шевченко.
Самые результативные форварды сборной Украины:
- Андрей Шевченко — 48;
- Андрей Ярмоленко — 46;
- Евгений Коноплянка — 21;
- Сергей Ребров — 15;
- Роман Яремчук — 15.
Интересно, что Андрея Ярмоленко может сравниться с Андреем Шевченко уже во время чемпионата Европы по футболу в Германии.
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