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Яремчук сравнялся с Ребровым — форвард готовится к рекорду на Евро-2024

12 июня 2024 10:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Яремчук повторил рекорд Реброва в сборной Украины
Роман Яремчук празднует гол. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Украины Роман Яремчук забил первый гол в товарищеском матче с Молдовой. Футболисту удалось отличиться на второй минуте поединка. 

Этот мяч помог Яремчуку улучшить позиции в списке лучших бомбардиров национальной команды, сообщает портал Новини.LIVE. 

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В матче со сборной Молдовы Роман Яремчук сыграл свой юбилейный, 50 поединок за национальную команду Украины. Форвард, который прошлый сезон выступал за испанскую "Валенсию", забил свой 15 гол в составе "сине-желтых". 

Сборная Украины
Команда Сергея Реброва празднует победу. Фото: instagram.com/r.yaremchuk/

Лучшие бомбардиры сборной Украины 

Яремчук сумел добиться важного индивидуального достижения. Он забил за сборную Украины столько же голов, сколько и Сергей Ребров, который сейчас тренирует национальную команду. Оба спортсмена остановились на отметке в 15 мячей. 

Впереди в списке лучших бомбардиров в истории "сине-желтых" три игрока. Рекордсменом сборной Украины является нынешний президент УАФ Андрей Шевченко. 

Самые результативные форварды сборной Украины: 

  1. Андрей Шевченко — 48; 
  2. Андрей Ярмоленко — 46; 
  3. Евгений Коноплянка — 21; 
  4. Сергей Ребров — 15; 
  5. Роман Яремчук — 15. 

Интересно, что Андрея Ярмоленко может сравниться с Андреем Шевченко уже во время чемпионата Европы по футболу в Германии. 

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