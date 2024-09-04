Ярмоленко поділився думкою про збірну Албанії перед матчем Ліги Націй

Андрій Ярмоленко під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Головний тренер збірної України Сергій Ребров готує команду до матчів у Лізі Націй. Першим суперником "синьо-жовтих" стане Албанія.

Андрій Ярмоленко поділився очікуваннями від поєдинку, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Капітан збірної України Андрій Ярмоленко вважає національну команду Албанії за серйозного суперника. Півзахисник "Динамо" мріє розпочати виступ у Лізі Націй із перемоги, яка додасть команді впевненості у власних силах.

Андрій Ярмоленко перед матчем Фото: пресслужба "Динамо"

Що Ярмоленко сказав про збірну Албанії

Досвідчений футболіст української команди уважно аналізував гру Албанії під час Євро-2024, де підопічні Сільвіньо зарекомендували себе з найкращого боку. Ярмоленко підтвердив, що тренерський штаб "синьо-жовтих" детально розбере із футболістами ігровий стиль суперника.

"Буде важливо виконати всі побажання головного тренера, і тоді ми матимемо позитивний результат. Ми розуміємо, заради чого ми сюди приїжджаємо, адже ми представляємо країну, в якій йде війна. Необхідно подарувати людям позитивні емоції", — заявив Ярмоленко.

Поєдинок збірної України з Албанією відбудеться у суботу, 7 вересня.

Нагадаємо, Ребров може піти зі збірної України вже у жовтні — відома умова.

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