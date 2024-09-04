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Ярмоленко дал характеристику первому сопернику сборной Украины в Лиге Наций

4 сентября 2024 16:31
Валерий Ковалевич - Редактор
Ярмоленко поделился мнением о сборной Албании перед матчем Лиги Наций
Андрей Ярмоленко во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"
Валерий Ковалевич - Редактор

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров готовит команду к матчам в Лиге Наций. Первым соперником "сине-желтых" станет Албания.

Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от предстоящего поединка, сообщает официальный сайт УАФ. 

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Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко считает национальную команду Албании серьезным соперником. Полузащитник "Динамо" мечтает начать выступление в Лиге Наций с победы, которая добавит команде уверенности в собственных силах.

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что Ярмоленко сказал о сборной Албании 

Опытный футболист украинской команды внимательно анализировал игру Албании во время Евро-2024, где подопечные Сильвиньо зарекомендовали себя с лучшей стороны. Ярмоленко подтвердил, что тренерский штаб "сине-желтых" детально разберет с футболистами игровой стиль соперника. 

"Будет важно выполнить все пожелания главного тренера, и тогда у нас будет положительный результат. Мы понимаем, ради чего мы сюда приезжаем, ведь мы представляем страну, в которой идет война. Необходимо подарить людям положительные эмоции", — заявил Ярмоленко.

Поединок сборной Украины с Албанией пройдет в субботу, 7 сентября.

Напомним, Ребров может уйти из сборной Украины уже в октябре — известно условие.

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Забарный выбрал клуб, в который уйдет из "Борнмута" — когда состоится трансфер. 

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"Динамо" заработало большие деньги за участие в ЛЧ — известна сумма. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Лига Наций Андрей Ярмоленко

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