Ярмоленко поделился мнением о сборной Албании перед матчем Лиги Наций

Ярмоленко дал характеристику первому сопернику сборной Украины в Лиге Наций
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров готовит команду к матчам в Лиге Наций. Первым соперником "сине-желтых" станет Албания.
Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от предстоящего поединка, сообщает официальный сайт УАФ.
Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко считает национальную команду Албании серьезным соперником. Полузащитник "Динамо" мечтает начать выступление в Лиге Наций с победы, которая добавит команде уверенности в собственных силах.
Что Ярмоленко сказал о сборной Албании
Опытный футболист украинской команды внимательно анализировал игру Албании во время Евро-2024, где подопечные Сильвиньо зарекомендовали себя с лучшей стороны. Ярмоленко подтвердил, что тренерский штаб "сине-желтых" детально разберет с футболистами игровой стиль соперника.
"Будет важно выполнить все пожелания главного тренера, и тогда у нас будет положительный результат. Мы понимаем, ради чего мы сюда приезжаем, ведь мы представляем страну, в которой идет война. Необходимо подарить людям положительные эмоции", — заявил Ярмоленко.
Поединок сборной Украины с Албанией пройдет в субботу, 7 сентября.
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