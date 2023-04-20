Ярмоленко не допоміг голами Аль-Айну у важливому матчі — як зіграв українець

Андрій Ярмоленко у матчі за збірну України. Фото: УНІАН

У рамках 23 туру чемпіонату ОАЕ з футболу "Аль-Айн" Сергія Реброва провів складний матч проти "Аль-Шарджі". Господарі поля оформили перемогу лише наприкінці матчу.

Андрій Ярмоленко провів на полі більшу частину поєдинку, але цього разу не забив, повідомляють Новини.LIVE.

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Підопічним Сергія Реброва довелося зіграти проти непоступливого та небезпечного суперника. До цього матчу "Шарджа" пропустила лише 15 голів, що є найкращим показником надійності оборони серед усіх команд у чемпіонаті ОАЕ.

Сергій Ребров на пресконференції. Фото: УНІАН

Складна перемога команди Реброва

Хазяї поля довго не могли забити гол. Андрій Ярмоленко з'явився на полі в основному складі "Аль-Айна" та провів на полі 72 хвилини. Після цього тренер замінив українця бразильським півзахисником Джонатаном Сантосом.

"Аль-Айн" зумів вирвати перемогу лише наприкінці поєдинку. Дубль записав на свій рахунок хавбек із Того Коджо Фо-До Лаба.

Таким чином, команда Реброва набрала 47 очок. Вона посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату ОАЕ та відстає від "Аль-Ахлі" на три очки за три тури до завершення турніру. Наступний матч "Аль-Айн" зіграє проти аутсайдера "Бані Яса".

На рахунку Андрія Ярмоленка залишається дев'ять голів та п'ять результативних передач.

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