Ярмоленко не допоміг голами "Аль-Айну" у важливому матчі: як зіграв українець
У рамках 23 туру чемпіонату ОАЕ з футболу "Аль-Айн" Сергія Реброва провів складний матч проти "Аль-Шарджі". Господарі поля оформили перемогу лише наприкінці матчу.
Андрій Ярмоленко провів на полі більшу частину поєдинку, але цього разу не забив, повідомляють Новини.LIVE.
Підопічним Сергія Реброва довелося зіграти проти непоступливого та небезпечного суперника. До цього матчу "Шарджа" пропустила лише 15 голів, що є найкращим показником надійності оборони серед усіх команд у чемпіонаті ОАЕ.
Складна перемога команди Реброва
Хазяї поля довго не могли забити гол. Андрій Ярмоленко з'явився на полі в основному складі "Аль-Айна" та провів на полі 72 хвилини. Після цього тренер замінив українця бразильським півзахисником Джонатаном Сантосом.
"Аль-Айн" зумів вирвати перемогу лише наприкінці поєдинку. Дубль записав на свій рахунок хавбек із Того Коджо Фо-До Лаба.
Таким чином, команда Реброва набрала 47 очок. Вона посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату ОАЕ та відстає від "Аль-Ахлі" на три очки за три тури до завершення турніру. Наступний матч "Аль-Айн" зіграє проти аутсайдера "Бані Яса".
На рахунку Андрія Ярмоленка залишається дев'ять голів та п'ять результативних передач.
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