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Ярмоленко не помог голами "Аль-Айну" в важном матче: как сыграл украинец

20 апреля 2023 09:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ярмоленко не помог голами Аль-Айну в важном матче — как сыграл украинец
Андрей Ярмоленко в матче за сборную Украины. Фото: УНИАН
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В рамках 23 тура чемпионата ОАЭ по футболу "Аль-Айн" Сергея Реброва провел сложный матч против "Аль-Шарджи". Хозяева поля оформили победу только в конце матча. 

Андрей Ярмоленко провел на поле большую часть поединка, но в этот раз не забил, сообщают Новини.LIVE

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Подопечным Сергея Реброва пришлось сыграть против неуступчивого и опасного соперника. До этого матча "Шарджа" пропустила всего 15 голов, что является лучшим показателем надежности обороны среди всех команд в чемпионате ОАЭ. 

Сергей Ребров
Сергей Ребров на пресс-конференции. Фото: УНИАН

Сложная победа команды Реброва

Хозяева поля долго не могли забить гол. Андрей Ярмоленко появился на поле в основном составе "Аль-Айна" и провел на поле 72 минуты. После этого тренер заменил украинца на бразильского полузащитника Джонатана Сантоса.

"Аль-Айн" сумел вырвать победу лишь в конце поединка. Дубль записал на свой счет хавбек из Того Коджо Фо-До Лаба.

Таким образом команда Реброва набрала 47 очков. Она занимает второе место в турнирной таблице чемпионата ОАЭ и отстает от "Аль-Ахли" на три очка за три тура до завершения турнира. Следующий матч "Аль-Айн" сыграет против аутсайдера "Бани Яса". 

На счету Андрея Ярмоленко остается девять голов и пять результативных передач. 

Напомним, самая популярная украинская волейболистка Юлия Герасимова продолжает карьеру в одной из лучших команд Румынии. 

У португальца Криштиану Роналду начались проблемы в Саудовской Аравии из-за его жены Джорджины Родригес. Лидер "Аль-Насра" снова оказался в центре скандала. Во время матча против "Аль-Хиляля" Роналду применил удушающий прием по отношению к сопернику. 

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