Ярмоленко не помог голами Аль-Айну в важном матче — как сыграл украинец

Андрей Ярмоленко в матче за сборную Украины. Фото: УНИАН

В рамках 23 тура чемпионата ОАЭ по футболу "Аль-Айн" Сергея Реброва провел сложный матч против "Аль-Шарджи". Хозяева поля оформили победу только в конце матча.

Андрей Ярмоленко провел на поле большую часть поединка, но в этот раз не забил, сообщают Новини.LIVE.

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Подопечным Сергея Реброва пришлось сыграть против неуступчивого и опасного соперника. До этого матча "Шарджа" пропустила всего 15 голов, что является лучшим показателем надежности обороны среди всех команд в чемпионате ОАЭ.

Сергей Ребров на пресс-конференции. Фото: УНИАН

Сложная победа команды Реброва

Хозяева поля долго не могли забить гол. Андрей Ярмоленко появился на поле в основном составе "Аль-Айна" и провел на поле 72 минуты. После этого тренер заменил украинца на бразильского полузащитника Джонатана Сантоса.

"Аль-Айн" сумел вырвать победу лишь в конце поединка. Дубль записал на свой счет хавбек из Того Коджо Фо-До Лаба.

Таким образом команда Реброва набрала 47 очков. Она занимает второе место в турнирной таблице чемпионата ОАЭ и отстает от "Аль-Ахли" на три очка за три тура до завершения турнира. Следующий матч "Аль-Айн" сыграет против аутсайдера "Бани Яса".

На счету Андрея Ярмоленко остается девять голов и пять результативных передач.

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