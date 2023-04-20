Ярмоленко не помог голами "Аль-Айну" в важном матче: как сыграл украинец
В рамках 23 тура чемпионата ОАЭ по футболу "Аль-Айн" Сергея Реброва провел сложный матч против "Аль-Шарджи". Хозяева поля оформили победу только в конце матча.
Андрей Ярмоленко провел на поле большую часть поединка, но в этот раз не забил, сообщают Новини.LIVE.
Подопечным Сергея Реброва пришлось сыграть против неуступчивого и опасного соперника. До этого матча "Шарджа" пропустила всего 15 голов, что является лучшим показателем надежности обороны среди всех команд в чемпионате ОАЭ.
Сложная победа команды Реброва
Хозяева поля долго не могли забить гол. Андрей Ярмоленко появился на поле в основном составе "Аль-Айна" и провел на поле 72 минуты. После этого тренер заменил украинца на бразильского полузащитника Джонатана Сантоса.
"Аль-Айн" сумел вырвать победу лишь в конце поединка. Дубль записал на свой счет хавбек из Того Коджо Фо-До Лаба.
Таким образом команда Реброва набрала 47 очков. Она занимает второе место в турнирной таблице чемпионата ОАЭ и отстает от "Аль-Ахли" на три очка за три тура до завершения турнира. Следующий матч "Аль-Айн" сыграет против аутсайдера "Бани Яса".
На счету Андрея Ярмоленко остается девять голов и пять результативных передач.
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