Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Ярмоленко став одним із рекордсменів Динамо в єврокубках arrow

Ярмоленко став одним із рекордсменів Динамо в єврокубках

22 січня 2025 12:48
Станіслав Костюк - Редактор
Ярмоленко повторив досягнення Шацьких у Динамо
Андрій Ярмоленко (ліворуч) бореться з Юнусом Акгюном. Фото: Reuters/Dilara Senkaya
Станіслав Костюк - Редактор

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко двічі забив за "Динамо" у ворота турецького "Галатасарая". Ветеран допоміг київській команді завоювати перше в сезоні очко в Лізі Європи.

Ярмоленко став одним із рекордсменів "Динамо" за голами в єврокубках, повідомляє Telegram-канал "White Blue Team".

Читайте також:

Андрій Ярмоленко забив свій 25 і 26 м'ячі в єврокубках. На рахунку 35-річного хавбека 15 голів у Лізі Європи та ще 11 — у Лізі чемпіонів. Він домігся цього досягнення у складі трьох команд.

Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко бореться за м'яч. Фото: пресслужба "Динамо"

Результативні дії Ярмоленка 

Досвідчений футболіст виступав у двох головних єврокубкових турнірах у складі трьох команд. Це київське "Динамо", дортмундська "Боруссія" та англійський "Вест Гем". Дебют Ярмоленка в єврокубках стався ще восени 2009 року, коли "біло-сині" обіграли казанський "Рубін" з рахунком 3:1.

Андрій Ярмоленко наздогнав Максима Шацьких за кількістю голів за київську команду в єврокубках. 

Найкращі бомбардири "Динамо"

  1. Сергій Ребров — 31 гол
  2. Олег Блохін — 26 голів
  3. Андрій Шевченко — 25 голів
  4. Андрій Ярмоленко — 23 голи
  5. Максим Шацьких — 23 голи. 

Також на рахунку лідера "Динамо" 21 результативна передача в єврокубкових турнірах. Уже 30 січня Ярмоленко може покращити свої досягнення. "Біло-сині" приймуть латвійський РФШ у 8 турі Ліги Європи.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров розкрив секрет успіху "Динамо" у матчі з "Галатасараєм".

Турецькі вболівальники неоднозначно відреагували на нічию своєї команди з головним аутсайдером Ліги Європи. 

Лідер "Галатасарая" не ледве не влаштував бійку прямо на полі під час матчу з "Динамо". 

Чемпіон України з боксу Олександр Усик може провести поєдинок із небезпечним суперником із Китаю.

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін пропустив курйозні голи від "Барселони" у матчі Ліги чемпіонів.

спорт футбол Динамо Ліга Європи Андрій Ярмоленко Максим Шацьких

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:11 Логістичні проблеми — РФ перестала доставляти вантаж у Крим морем

Термінова новина

14:07 У Києві судитимуть підрядника, який ремонтував Подільський міст

13:58 У Києві спіймали збоченця, який залучав дітей до розпусних дій

13:51 Урсула фон дер Ляєн попередила про нову геополітичну еру

13:46 lifecell скоротить кількість тарифів — до чого готуватися

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

13:44 Як Україна завершила епоху транзиту російського газу

13:42 Єдині від Донбасу до Карпат — в Одесі відзначили День Соборності

13:35 Орбан може посприяти закінченню санкцій ЄС проти Росії

13:33 Зеленський зустрівся з прем'єром Катару — що обговорили

13:25 Зеленський провів зустріч з президентом Азербайджану Алієвим

14:11 Логістичні проблеми — РФ перестала доставляти вантаж у Крим морем

Термінова новина

14:07 У Києві судитимуть підрядника, який ремонтував Подільський міст

13:58 У Києві спіймали збоченця, який залучав дітей до розпусних дій

13:51 Урсула фон дер Ляєн попередила про нову геополітичну еру

13:46 lifecell скоротить кількість тарифів — до чого готуватися

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

13:44 Як Україна завершила епоху транзиту російського газу

13:42 Єдині від Донбасу до Карпат — в Одесі відзначили День Соборності

13:35 Орбан може посприяти закінченню санкцій ЄС проти Росії

13:33 Зеленський зустрівся з прем'єром Катару — що обговорили

13:25 Зеленський провів зустріч з президентом Азербайджану Алієвим

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

18 січня 2025

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Text

13:00 Новий наказ Трампа щодо війни та тиск на РФ — ефір День.LIVE

Text

12:33 Нардеп пояснив, чому економіка Росії досі не впала

Text

08:00 Зеленський назвав точну кількість миротворців — ефір Ранок.LIVE

21 січня 2025
Text

17:50 Україна має стратегію переговорів для миру, — ефір Вечір.LIVE

Text

15:43 Зеленський виступає на економічному форумі в Давосі — наживо

Text

15:22 Форум у Давосі — Коваль відповів, які зустрічі плануються

Text

13:40 Зупинка допомоги від США — Гончаренко каже про ризик для фронту

Text

13:12 Трамп зупинив надання допомоги і заява Путіна — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:11 Нардепка пояснила користь від форуму у Давосі для України

Text

09:27 Як живе Куп'янськ зараз — репортаж Новини.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати