Ярмоленко повторив досягнення Шацьких у Динамо

Андрій Ярмоленко (ліворуч) бореться з Юнусом Акгюном. Фото: Reuters/Dilara Senkaya

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко двічі забив за "Динамо" у ворота турецького "Галатасарая". Ветеран допоміг київській команді завоювати перше в сезоні очко в Лізі Європи.

Ярмоленко став одним із рекордсменів "Динамо" за голами в єврокубках, повідомляє Telegram-канал "White Blue Team".

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Андрій Ярмоленко забив свій 25 і 26 м'ячі в єврокубках. На рахунку 35-річного хавбека 15 голів у Лізі Європи та ще 11 — у Лізі чемпіонів. Він домігся цього досягнення у складі трьох команд.

Андрій Ярмоленко бореться за м'яч. Фото: пресслужба "Динамо"

Результативні дії Ярмоленка

Досвідчений футболіст виступав у двох головних єврокубкових турнірах у складі трьох команд. Це київське "Динамо", дортмундська "Боруссія" та англійський "Вест Гем". Дебют Ярмоленка в єврокубках стався ще восени 2009 року, коли "біло-сині" обіграли казанський "Рубін" з рахунком 3:1.

Андрій Ярмоленко наздогнав Максима Шацьких за кількістю голів за київську команду в єврокубках.

Найкращі бомбардири "Динамо"

Сергій Ребров — 31 гол Олег Блохін — 26 голів Андрій Шевченко — 25 голів Андрій Ярмоленко — 23 голи Максим Шацьких — 23 голи.

Також на рахунку лідера "Динамо" 21 результативна передача в єврокубкових турнірах. Уже 30 січня Ярмоленко може покращити свої досягнення. "Біло-сині" приймуть латвійський РФШ у 8 турі Ліги Європи.

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