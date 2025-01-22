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Ярмоленко стал одним из рекордсменов Динамо в еврокубках

22 января 2025 12:48
Станислав Костюк - Редактор
Ярмоленко повторил достижение Шацких в Динамо
Андрей Ярмоленко (слева) борется с Юнусом Акгюном. Фото: Reuters/Dilara Senkaya
Станислав Костюк - Редактор

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко дважды забил за "Динамо" в ворота турецкого "Галатасарая". Ветеран помог киевской команде завоевать первое в сезоне очко в Лиге Европы.

Ярмоленко стал одним из рекордсменов "Динамо" по голам в еврокубках, сообщает Telegram-канал "White Blue Team". 

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Андрей Ярмоленко забил свой 25 и 26 мячи в еврокубках. На счету 35-летнего хавбека 15 голов в Лиге Европы и еще 11 — в Лиге чемпионов. Он добился этого достижения в составе трех команд. 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко борется за мяч. Фото: пресс-служба "Динамо"

Результативные действия Ярмоленко 

Опытный футболист выступал в двух главных еврокубковых турнирах в составе трех команд. Это киевское "Динамо", дортмундская "Боруссия" и английский "Вест Хэм". Дебют Ярмоленко в еврокубках произошел еще осенью 2009 года, когда "бело-синие" обыграли казанский "Рубин" со счетом 3:1. 

Андрей Ярмоленко догнал Максима Шацких по количеству голов за киевскую команду в еврокубках. 

Лучшие бомбардиры "Динамо"

  1. Сергей Ребров — 31 гол
  2. Олег Блохин — 26 голов
  3. Андрей Шевченко — 25 голов
  4. Андрей Ярмоленко — 23 гола
  5. Максим Шацких — 23 гола. 

Также на счету лидера "Динамо" 21 результативная передача в еврокубковых турнирах. Уже 30 января Ярмоленко может улучшить свои достижения. "Бело-синие" примут латвийский РФШ в 8 туре Лиги Европы. 

Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров раскрыл секрет успеха "Динамо" в матче с "Галатасараем". 

Турецкие болельщики неоднозначно отреагировали на ничью своей команды с главным аутсайдером Лиги Европы. 

Лидер "Галатасарая" чуть не устроил драку прямо на поле во время матча с "Динамо". 

Чемпион Украины по боксу Александр Усик может провести поединок с опасным соперником из Китая. 

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин пропустил курьезные голы от "Барселоны" в матче Лиги чемпионов. 

спорт футбол Динамо Лига Европы Андрей Ярмоленко Максим Шацких

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