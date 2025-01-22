Ярмоленко повторил достижение Шацких в Динамо

Андрей Ярмоленко (слева) борется с Юнусом Акгюном. Фото: Reuters/Dilara Senkaya

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко дважды забил за "Динамо" в ворота турецкого "Галатасарая". Ветеран помог киевской команде завоевать первое в сезоне очко в Лиге Европы.

Ярмоленко стал одним из рекордсменов "Динамо" по голам в еврокубках, сообщает Telegram-канал "White Blue Team".

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Андрей Ярмоленко забил свой 25 и 26 мячи в еврокубках. На счету 35-летнего хавбека 15 голов в Лиге Европы и еще 11 — в Лиге чемпионов. Он добился этого достижения в составе трех команд.

Андрей Ярмоленко борется за мяч. Фото: пресс-служба "Динамо"

Результативные действия Ярмоленко

Опытный футболист выступал в двух главных еврокубковых турнирах в составе трех команд. Это киевское "Динамо", дортмундская "Боруссия" и английский "Вест Хэм". Дебют Ярмоленко в еврокубках произошел еще осенью 2009 года, когда "бело-синие" обыграли казанский "Рубин" со счетом 3:1.

Андрей Ярмоленко догнал Максима Шацких по количеству голов за киевскую команду в еврокубках.

Лучшие бомбардиры "Динамо"

Сергей Ребров — 31 гол Олег Блохин — 26 голов Андрей Шевченко — 25 голов Андрей Ярмоленко — 23 гола Максим Шацких — 23 гола.

Также на счету лидера "Динамо" 21 результативная передача в еврокубковых турнирах. Уже 30 января Ярмоленко может улучшить свои достижения. "Бело-синие" примут латвийский РФШ в 8 туре Лиги Европы.

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