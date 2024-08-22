Ярмоленко звернувся до вболівальників Динамо після поразки від РБ Зальцбург

Андрій Ярмоленко під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" пропустило два голи від австрійського "РБ Зальцбург" у першому матчі четвертого кваліфікаційного туру Ліги чемпіонів. Підопічні Олександра Шовковського пропустили чимало моментів біля воріт суперника.

Лідер "Динамо" Андрій Ярмоленко звернувся до вболівальників після матчу на своїй сторінці в Instagram.

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Андрій Ярмоленко вивів "Динамо" на полі в матчі з "РБ Зальцбург" із капітанською пов'язкою через те, що Віталій Буяльський пропустив поєдинок. Досвідчений півзахисник у першому таймі не використав шансу вивести свою команду вперед. Після фінального свистка, яке зафіксувало поразку "Динамо" з рахунком 0:2, капітан команди перепросив перед вболівальниками.

Футболісти київської команди перед матчем Фото: пресслужба "Динамо"

Що сказав Ярмоленко

Як й всі футболісти української команди Андрій Ярмоленко був засмучений після поразки від "РБ Зальцбург". Проте 34-річний футболіст знайшов у собі сили звернутися до вболівальників, які підтримали "Динамо" і на стадіоні в Любліні, і біля екранів телевізорів та мобільних пристроїв.

"Хочу подякувати нашим вболівальникам за підтримку, команда віддала всі сили, але результат не на нашу користь. Розумію, що мав використати такі моменти", — написав Ярмоленко.

Поєдинок у відповідь "РБ Зальцбург" і "Динамо" відбудеться в Австрії 27 серпня.

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