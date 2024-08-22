Ярмоленко обратился к болельщикам Динамо после поражения от РБ Зальцбург

Андрей Ярмоленко во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" пропустило два гола от австрийского "РБ Зальцбург" в первом матче четвертого квалификационного тура Лиги чемпионов. Подопечные Александра Шовковского упустили немало моментов у ворот соперника.

Лидер "Динамо" Андрей Ярмоленко обратился к болельщикам после матча на своей странице в Instagram.

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Андрей Ярмоленко вывел "Динамо" на поле в матче с "РБ Зальцбург" с капитанской повязкой из-за того, что Виталий Буяльский пропустил поединок. Опытный полузащитник в первом тайме не использовал шанс вывести свою команду вперед. После финального свистка, которое зафиксировало поражение "Динамо" со счетом 0:2, капитан команды принес болельщикам извинения.

Футболисты киевской команды перед матчем. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что сказал Ярмоленко

Как и все футболисты украинской команды, Андрей Ярмоленко был расстроен после поражения от "РБ Зальцбург". Однако 34-летний футболист нашел в себе силы обратить к болельщикам, которые поддержали "Динамо" и на стадионе в Люблине, и у экранов телевизоров и мобильных устройств.

"Хочу поблагодарить наших болельщиков за поддержку, команда отдала все силы, но результат не в нашу пользу. Понимаю, что должен был использовать такие моменты", — написал Ярмоленко.

Ответный поединок "РБ Зальцбург" и "Динамо" состоится в Австрии 27 августа.

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