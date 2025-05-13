Ярмоленко зізнався, що здивувався призначенню Мірчі Луческу в Динамо

Андрій Ярмоленко. Фото: скриншот

Вінгер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко не перебував у клубі, коли його очолив румунський спеціаліст Мірча Луческу. При цьому, призначення викликали у нього емоції.

Про це Ярмоленко розповів в інтерв’ю колишньому одноклубнику Денису Бойку.

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Ярмоленко здивувався призначенню Луческу

Луческу призначили головним тренером "Динамо" у 2020 році, коли Ярмоленко грав за "Вест Гем".

За словами Андрія, для нього новина про призначення Луческу стала несподіванкою, бо він не вірив, що у "Динамо" підуть на таке рішення.

При цьому, як футболіста призначення Луческу він радісно сприйняв, бо з ним добре розвивались молоді гравці.

Ярмоленко відзначив, що Луческу виявився сильним спеціалістом, який допоміг розкритися таким гравцям, як Миколенко, Шапаренко та Забарний.

"Спілкувався з Сидорчуком після перших трьох тижнів з моменту призначення Луческу, питав його про тренування і вимоги. Він сказав, що це космос, адже тренер звертав увагу на будь-які дрібниці, які допомагали ставати сильнішими", — сказав Ярмоленко.

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