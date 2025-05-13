Ярмоленко признался, что удивился назначению Мирчи Луческу в Динамо

Андрей Ярмоленко. Фото: скриншот

Вингер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко не находился в клубе, когда его возглавил румынский специалист Мирча Луческу. При этом, назначение вызвало у него эмоции.

Об этом Ярмоленко рассказал в интервью бывшему одноклубнику Денису Бойко.

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Ярмоленко удивился назначению Луческу

Луческу назначили главным тренером "Динамо" в 2020 году, когда Ярмоленко играл за "Вест Хэм".

По словам Андрея, для него новость о назначении Луческу стала неожиданностью, потому что он не верил, что в "Динамо" пойдут на такое решение.

При этом, как футболиста назначение Луческу он радостно воспринял, потому что с ним хорошо развивались молодые игроки.

Ярмоленко отметил, что Луческу оказался сильным специалистом, который помог раскрыться таким игрокам, как Миколенко, Шапаренко и Забарный.

"Общался с Сидорчуком после первых трех недель с момента назначения Луческу, спрашивал его о тренировках и требованиях. Он сказал, что это космос, ведь тренер обращал внимание на любые мелочи, которые помогали становиться сильнее", — сказал Ярмоленко.

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