Ярмоленко завдяки голам Галатасараю забив 26 м'ячів у єврокубках

Андрій Ярмоленко в обіймах партнерів після голу. Фото: "Динамо"

У сьомому турі основного раунду Ліги Європи київське "Динамо" в Стамбулі зіграло внічию з місцевим "Галатасараєм". Детально про гру можна прочитати в нашій текстовій онлайн трансляції.

В цій грі свій перший дубль в єврокубках забив ветеран киян Андрій Ярмоленко, передає портал Новини.LIVE.

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Ярмоленко у перерві матчу замінив Назарія Волошина та відіграв всю другу половину гри.

Ярмоленко перший гол забив на 68-й хвилині. Після кутового з правого флангу Олександр Піхальонок подав на дальню штангу, де Андрій пробив ногою над захисником — 3:2.

6 haftada 1 gol atabilen takımdan 1 maçta 2 gol yiyen takım… Bravo yine tarih yazdınız pic.twitter.com/w3Xte1o2wN — 59.748 futbol tayfa anı (@sonsuzfutbtayfa) January 21, 2025

На 81-й хвилині Ярмоленко зрівняв рахунок. Віталій Буяльський з правого флангу подав у штрафний майданчик, де Андрій перестрибнув захисника та пробив головою у дальній кут воріт.

81' Yarmolenko ⚽



Galatasaray 3-3 Dinamo Kievpic.twitter.com/OPyusbPH8e — Doksan Artı Gol (@doksanartigol) January 21, 2025

Для Ярмоленка це був перший дубль та 25-й й 26-й забиті м’ячі у єврокубках.

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