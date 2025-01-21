Ярмоленко благодаря голам Галатасарая забил 26 мячей в еврокубках

Андрей Ярмоленко в объятиях партнеров после гола. Фото: "Динамо"

В седьмом туре основного раунда Лиги Европы киевское "Динамо" в Стамбуле сыграло вничью с местным "Галатасараем". Подробно об игре можно прочитать в нашей текстовой онлайн трансляции.

В этой игре свой первый дубль в еврокубках забил ветеран киевлян Андрей Ярмоленко, передает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Ярмоленко снова забил в еврокубках

Ярмоленко в перерыве матча заменил Назария Волошина и отыграл всю вторую половину игры.

Ярмоленко первый гол забил на 68-й минуте. После углового с правого фланга Александр Пихаленок подал на дальнюю штангу, где Андрей пробил ногой над защитником — 3:2.

6 haftada 1 gol atabilen takımdan 1 maçta 2 gol yiyen takım… Bravo yine tarih yazdınız pic.twitter.com/w3Xte1o2wN — 59.748 futbol tayfa anı (@sonsuzfutbtayfa) 21 января 2025

На 81-й минуте Ярмоленко сравнял счет. Виталий Буяльский с правого фланга подал в штрафную, где Андрей перепрыгнул защитника и пробил головой в дальний угол ворот.

81' Ярмоленко ⚽



Галатасарай 3-3 Динамо Киевpic.twitter.com/OPyusbPH8e — Doksan Artı Gol (@doksanartigol) 21 января 2025

Для Ярмоленко это был первый дубль и 25-й и 26-й забитые мячи в еврокубках.

Напомним, вратарь сборной Украины Андрей Лунин следующий сезон проведет в "Реале".

Футболист "Ингульца" рассказал, сколько ему платит одиозный владелец клуба.

Объединенный чемпион мира хевивейта Александр Усик не хочет вешать перчатки на гвоздь — когда состоится его поединок.

Легендарный украинский боксер Владимир Кличко планирует побить рекорд Джорджа Формана.