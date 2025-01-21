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Ярмоленко впервые сделал дубль в Лиге Европы

21 января 2025 21:08
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Ярмоленко благодаря голам Галатасарая забил 26 мячей в еврокубках
Андрей Ярмоленко в объятиях партнеров после гола. Фото: "Динамо"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В седьмом туре основного раунда Лиги Европы киевское "Динамо" в Стамбуле сыграло вничью с местным "Галатасараем". Подробно об игре можно прочитать в нашей текстовой онлайн трансляции.

В этой игре свой первый дубль в еврокубках забил ветеран киевлян Андрей Ярмоленко, передает портал Новини.LIVE.

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Ярмоленко в перерыве матча заменил Назария Волошина и отыграл всю вторую половину игры.

Ярмоленко первый гол забил на 68-й минуте. После углового с правого фланга Александр Пихаленок подал на дальнюю штангу, где Андрей пробил ногой над защитником — 3:2.

На 81-й минуте Ярмоленко сравнял счет. Виталий Буяльский с правого фланга подал в штрафную, где Андрей перепрыгнул защитника и пробил головой в дальний угол ворот.

Для Ярмоленко это был первый дубль и 25-й и 26-й забитые мячи в еврокубках.

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футбол Динамо Лига Европы Андрей Ярмоленко Галатасарай

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