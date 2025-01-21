Ярмоленко благодаря голам Галатасарая забил 26 мячей в еврокубках

Ярмоленко впервые сделал дубль в Лиге Европы
В седьмом туре основного раунда Лиги Европы киевское "Динамо" в Стамбуле сыграло вничью с местным "Галатасараем". Подробно об игре можно прочитать в нашей текстовой онлайн трансляции.
В этой игре свой первый дубль в еврокубках забил ветеран киевлян Андрей Ярмоленко, передает портал Новини.LIVE.
Ярмоленко снова забил в еврокубках
Ярмоленко в перерыве матча заменил Назария Волошина и отыграл всю вторую половину игры.
Ярмоленко первый гол забил на 68-й минуте. После углового с правого фланга Александр Пихаленок подал на дальнюю штангу, где Андрей пробил ногой над защитником — 3:2.
6 haftada 1 gol atabilen takımdan 1 maçta 2 gol yiyen takım… Bravo yine tarih yazdınız pic.twitter.com/w3Xte1o2wN— 59.748 futbol tayfa anı (@sonsuzfutbtayfa) 21 января 2025
На 81-й минуте Ярмоленко сравнял счет. Виталий Буяльский с правого фланга подал в штрафную, где Андрей перепрыгнул защитника и пробил головой в дальний угол ворот.
81' Ярмоленко ⚽— Doksan Artı Gol (@doksanartigol) 21 января 2025
Галатасарай 3-3 Динамо Киевpic.twitter.com/OPyusbPH8e
Для Ярмоленко это был первый дубль и 25-й и 26-й забитые мячи в еврокубках.
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