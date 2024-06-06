Ярмоленко допомагає Динамо на трансферному ринку як спортивний директор

Андрій Ярмоленко перед розминкою. Фото: пресслужба "Динамо"

Півзахисник молодіжної збірної України Максим Брагару став футболістом київського "Динамо". Молодий півзахисник поділився подробицями цього трансферу.

Ярмоленко допоміг Брагару ухвалити рішення про перехід до "Динамо", повідомляє "Український футбол".

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Київське "Динамо" офіційно оголосило про трансфер 21-річного Максима Брагару. Півзахисник підписав зі столичним клубом контракт на чотири роки із можливістю подальшого продовження.

"Динамо" представило Брагару. Фото: пресслужба клубу

Вирішальний аргумент для Брагару

Колишній футболіст "Чорноморця" зізнався, що ще взимку дізнався про інтерес "Динамо". Перед тим, як погодитись на трансфер, він обговорив ситуацію з капітаном збірної України Андрієм Ярмоленком.

"Поговорити з такою людиною було честю для мене. Це один із найкращих футболістів України. Він розповів мені дуже багато про "Динамо", після чого я без сумнівів прийняв рішення про перехід", — пояснив Брагару.

Ярмоленко на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Андрій Ярмоленко обійме у "Динамо" посаду спортивного директора після закінчення ігрової кар'єри.

Максим Брагару минулого сезону зіграв 32 матчі, забив 1 гол і зробив 2 результативні передачі.

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