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Ярмоленко уже работает спортивным агентом в Динамо — детали

6 июня 2024 08:58
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ярмоленко помогает Динамо на трансферном рынке в качестве спортивного директора
Андрей Ярмоленко перед разминкой. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник молодежной сборной Украины Максим Брагару стал футболистом киевского "Динамо". Молодой полузащитник поделился подробностями этого трансфера.

Ярмоленко помог Брагару принять решение о переходе в "Динамо", сообщает "Украинский футбол". 

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Киевское "Динамо" официально объявило о трансфере 21-летнего Максима Брагару. Полузащитник подписал со столичным клубом контракт на четыре года с возможностью дальнейшего продления. 

Максим Брагару
"Динамо" представило Брагару. Фото: пресс-служба клуба

Решающий довод для Брагару 

Бывший футболист "Черноморца" признался, что еще зимой узнал об интересе со стороны "Динамо". Перед тем, как согласиться на трансфер, он обсудил ситуацию с капитаном сборной Украины Андреем Ярмоленко. 

"Поговорить с таким человеком было честью для меня. Это один из лучших футболистов Украины. Он рассказал мне очень многое о "Динамо", после чего я без сомнений принял решение о переходе", — рассказал Брагару. 

Андрей Ярмоленко
Ярмоленко на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Андрей Ярмоленко займет в "Динамо" должность спортивного директора после окончания игровой карьеры. 

Максим Брагару в прошлом сезоне сыграл 32 матча, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. 

Напомним, Зинченко попрощается с "Арсеналом" — известен новый клуб украинца. 

Кевин Де Брюйне сказал Гвардиоле о желании уйти из "Манчестер Сити". 

Михаил Мудрик узнал, отпустит ли "Челси" его на Олимпийские игры.  

Матвиенко эмоционально высказался о голе Довбика в матче против Германии. 

Польша — Украина — где и когда смотреть товарищеский матч.

Андрей Ярмоленко
Максим Брагару
Динамо
футбол
спорт
Футбол трансферы

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