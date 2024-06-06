Ярмоленко помогает Динамо на трансферном рынке в качестве спортивного директора

Андрей Ярмоленко перед разминкой. Фото: пресс-служба "Динамо"

Полузащитник молодежной сборной Украины Максим Брагару стал футболистом киевского "Динамо". Молодой полузащитник поделился подробностями этого трансфера.

Ярмоленко помог Брагару принять решение о переходе в "Динамо", сообщает "Украинский футбол".

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"Динамо" представило Брагару. Фото: пресс-служба клуба

Решающий довод для Брагару

Бывший футболист "Черноморца" признался, что еще зимой узнал об интересе со стороны "Динамо". Перед тем, как согласиться на трансфер, он обсудил ситуацию с капитаном сборной Украины Андреем Ярмоленко.

"Поговорить с таким человеком было честью для меня. Это один из лучших футболистов Украины. Он рассказал мне очень многое о "Динамо", после чего я без сомнений принял решение о переходе", — рассказал Брагару.

Ярмоленко на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Андрей Ярмоленко займет в "Динамо" должность спортивного директора после окончания игровой карьеры.

Максим Брагару в прошлом сезоне сыграл 32 матча, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

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