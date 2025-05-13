Ярмоленко шкодує через купівлю Maserati як у Мілевського

Андрій Ярмоленко та Артем Мілевський. Фото: sport24.ua/Оскар Янсонс

Вінгер київського "Динамо" та збірної України Андрій Ярмоленко багато років їздить на автомобілі Maserati. При цьому, у футболіста неоднозначне відношення до своєї "колісниці".

Про це Ярмоленко розповів в інтерв’ю колишньому одноклубнику Денису Бойку.

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За словами Ярмоленка, він вважає своєю найбільш невдалою покупкою Maserati, яку придбав у молодості, керуючись модою серед футболістів. Він слідкував за першою командою, в тому числі за Артемом Мілевським, у якого єдиного тоді була Maserati.

Андрій вважає, що це була велика помилка, оскільки зараз він не може її продати за нормальні гроші, тож вирішив просто їздити на ній до останнього.

Ярмоленко згадав кумедну ситуацію, коли після матчу на Олімпійському залишив машину на стоянці, а наступного дня випав сніг.

Через літню гуму він годину намагався виїхати з паркінгу, підіймався по два метри й знову скочувався. Після цього автомобіль простояв там без руху три місяці.

"Зранку прокидаюся — лежить сніг. Мені треба їхати забирати. Приїжджаю на "Олімпійський", йду в паркінг, беру машину. Давай виїжджати — а сніг лежить, і окрім мене більше ніхто не їздив там. А в мене літня резина.

І я десь годину виїжджав з цього паркінгу. Я піднімуся на 2 метри — машина вниз. Думаю: "Будь ласка, тільки не кудись у стовб". Опустився, знов розігнався. По 2 метри протоптав собі доріжку — і виїхав. Але поставив її — і все, стояла вона 3 місяці", — сказав Ярмоленко.

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