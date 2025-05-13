Ярмоленко жалеет из-за покупки Maserati как у Милевского

Андрей Ярмоленко и Артем Милевский. Фото: sport24.ua/Оскар Янсонс

Вингер киевского "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко много лет ездит на автомобиле Maserati. При этом, у футболиста неоднозначное отношение к своей "колеснице".

Об этом Ярмоленко рассказал в интервью бывшему одноклубнику Денису Бойко.

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По словам Ярмоленко, он считает своей самой неудачной покупкой Maserati, которую приобрел в молодости, руководствуясь модой среди футболистов. Он следил за первой командой, в том числе за Артемом Милевским, у которого единственного тогда была Maserati.

Андрей считает, что это была большая ошибка, поскольку сейчас он не может ее продать за нормальные деньги, и поэтому решил просто ездить на ней до последнего.

Ярмоленко вспомнил забавную ситуацию, когда после матча на Олимпийском оставил машину на стоянке, а на следующий день выпал снег.

Из-за летней резины он час пытался выехать из паркинга, поднимался по два метра и снова скатывался. После этого автомобиль простоял там без движения три месяца.

"Утром просыпаюсь — лежит снег. Мне нужно ехать забирать машину. Приезжаю на "Олимпийский", иду в паркинг, беру машину. Начинаю выезжать — а снег лежит, и кроме меня там больше никто не ездил. А у меня летняя резина.

И я где-то час выезжал с этого паркинга. Поднимаюсь на 2 метра — машина назад. Думаю: "Пожалуйста, только бы не в столб". Скатился, снова разогнался. По 2 метра протоптал себе дорожку — и выехал. Но потом поставил её — и все, стояла она 3 месяца", — рассказал Ярмоленко.

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