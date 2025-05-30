Ястремська пояснила поразку на Ролан Гаррос несподіваною причиною

Даяна Ястремська під час матчу. Фото: Reuters/instagram.com/dayana_yastremskay/

Українська тенісистка Даяна Ястремська прокоментувала свою поразку в третьому раунді "Ролан Гаррос"-2025. У матчі 1/16 фіналу вона поступилася росіянці Людмилі Самсоновій.

За словами спортсменки, вона серйозно захворіла напередодні поєдинку та всерйоз розглядала варіант знятися з турніру, повідомляє "Великий теніс України".

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Даяна Ястремська програла Людмилі Самсоновій з рахунком 2:6, 3:6. До цього вона здолала Дестані Аяву та Діану Шнайдер, повторивши особисте досягнення на мейджорі в Парижі — вихід до третього кола.

Даяна Ястремська під час матчу. Фото: instagram.com/dayana_yastremskay/

Що розповіла Ястремська

Попри погане самопочуття, українка вийшла на корт і провела матч. Вона розуміла, що зіграє не в найкращій формі, але не змогла відмовитися від участі в престижному поєдинку. Однак самопочуття Даяни виявилося вплив на результат матчу.

"Я прокинулася вночі з ломотою і температурою. Не могла стояти, скасували розминку, я спала просто на кортах. За пів години до матчу прийняла ще парацетамол. Хотіла знятися, але тренер сказав: "Якщо ти просто вийдеш — це вже перемога". Навіть чатом GPT порадилася! Зіграла, як могла. Це був важливий урок. Дякую всім за підтримку", — пояснила Ястремська.

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