Ястремская объяснила поражение на Ролан Гаррос неожиданной причиной

Даяна Ястремская во время матча. Фото: Reuters/instagram.com/dayana_yastremskay/

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала свое поражение в третьем раунде "Ролан Гаррос"-2025. В матче 1/16 финала она уступила россиянке Людмиле Самсоновой.

По словам спортсменки, она серьезно заболела накануне поединка и всерьез рассматривала вариант сняться с турнира, сообщает "Большой теннис Украины".

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Даяна Ястремская проиграла Людмиле Самсоновой со счетом 2:6, 3:6. До этого она одолела Дестани Аяву и Диану Шнайдер, повторив личное достижение на мейджоре в Париже — выход в третий круг.

Даяна Ястремская во время матча. Фото: instagram.com/dayana_yastremskay/

Что рассказала Ястремская

Несмотря на плохое самочувствие, украинка вышла на корт и провела матч. Она понимала, что сыграет не в лучшей форме, но не смогла отказаться от участия в престижном поединке. Однако самочувствие Даяны оказалось влияние на результат матча.

"Я проснулась ночью с ломотой и температурой. Не могла стоять, отменили разминку, я спала прямо на кортах. За полчаса до матча приняла ещё парацетамол. Хотела сняться, но тренер сказал: "Если ты просто выйдешь — это уже победа". Даже чатом GPT посоветовалась! Сыграла, как могла. Это был важный урок. Спасибо всем за поддержку", — объяснила Ястремская.

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