Даяна Ястремська в Дубаї: як тенісистка відзначила день народження мами

Даяна Ястремська. Фото: instagram.com/dayana_yastremskay

Українська тенісистка Даяна Ястремська зараз перебуває в Дубаї, ОАЕ. Дівчина бере участь у місцевому турнірі серії WTA 1000.

Перед матчем другого кола Даяна відсвяткувала день народження своєї мами, фото з якого опублікувала в соцмережах.

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Зазначимо, що Даяна набирає популярності в соцмережах. У дівчини на поточний момент 213 тисяч підписників.

Ястремська відсвяткувала з мамою

Даяна разом із сестрою Іванною і мамою Мариною відсвяткували в лаунж-барі Urla Dubai.

Тенісистка цього вечора була одягнена в чорну сукню, яка на ній мала дуже елегантний вигляд. За свій образ Даяна отримала багато компліментів у соцмережах.

Даяна Ястремська. Фото: instagram.com/dayana_yastremskay

Даяна Ястремська. Фото: instagram.com/dayana_yastremskay

Зазначимо, що протягом останніх кількох років Даяна з мамою святкують її день народження в Дубаї під час турніру.

У 2025 році разом із Ястремською до другого кола турніру вийшли Марта Костюк та Еліна Світоліна.

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