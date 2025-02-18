Даяна Ястремская в Дубае: как теннисистка отметила день рождения мамы

Ястремская отпраздновала в Дубае день рождение мамы — фото
Украинская теннисистка Даяна Ястремская сейчас находится в Дубае, ОАЭ. Девушка участвует на местном турнире серии WTA 1000.
Перед матчем второго круга Даяна отпраздновала день рождения своей мамы, фото с которого опубликовала в соцсетях.
Отметим, что Даяна набирает популярности в соцсетях. У девушки на текущий момент 213 тысяч подписчиков.
Ястремская отпраздновала с мамой
Даяна вместе с сестрой Иванной и мамой Мариной отпраздновали в лаунж-баре Urla Dubai.
Теннисистка в этот вечер была одета в черное платье, которое на ней выглядело очень элегантно. За свій образ Даяна получила много комплиментов в соцсетях.
Отметим, что в течение последних нескольких лет Даяна с мамой празднуют ее день рождения в Дубае во время турнира.
В 2025 году вместе с Ястремской во второй круг турнира вышли Марта Костюк и Элина Свитолина.
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