Даяна Ястремская в Дубае: как теннисистка отметила день рождения мамы

Даяна Ястремская. Фото: instagram.com/dayana_yastremskay

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сейчас находится в Дубае, ОАЭ. Девушка участвует на местном турнире серии WTA 1000.

Перед матчем второго круга Даяна отпраздновала день рождения своей мамы, фото с которого опубликовала в соцсетях.

Читайте также:

Марина Ястремская. Фото: instagram.com/maryna__yastremska

Отметим, что Даяна набирает популярности в соцсетях. У девушки на текущий момент 213 тысяч подписчиков.

Ястремская отпраздновала с мамой

Даяна вместе с сестрой Иванной и мамой Мариной отпраздновали в лаунж-баре Urla Dubai.

Теннисистка в этот вечер была одета в черное платье, которое на ней выглядело очень элегантно. За свій образ Даяна получила много комплиментов в соцсетях.

Даяна Ястремская. Фото: instagram.com/dayana_yastremskay

Даяна Ястремская. Фото: instagram.com/dayana_yastremskay

Отметим, что в течение последних нескольких лет Даяна с мамой празднуют ее день рождения в Дубае во время турнира.

В 2025 году вместе с Ястремской во второй круг турнира вышли Марта Костюк и Элина Свитолина.

Напомним, в "Динамо" решили отпустить талантливого игрока в другой клуб — он не нужен Александру Шовковскому.

Где сейчас находится бывшая звезда и тренер "Днепра" Олег Протасов.

"Реал" угрожает переехать из Испании в другой чемпионат в Европе.

Поединок Даниэль Дюбуа — Джозеф Паркер возглавит андеркарт шоу в Саудовской Аравии.