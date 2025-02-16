Свитолина разгромила Калинскую и вышла во второй круг в Дубае

Элина Свитолина. Фото: j48tennis.net

На турнире WTA 1000 в Дубае прошли матчи первого круга. На этой стадии стартовала 22-я ракетка мира, украинка Элина Свитолина.

Соперницей украинки была нейтральная россиянка, 18-я ракетка мира Анна Калинская, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Свитолина не почувствовала россиянку

Свитолина уверенно выиграла в этом матче. Украинка за два сета отдала Калинской всего три гейма. Пока между девушками два матча, которые одесситка выиграла, не отдав сопернице ни одного сета.

Всего матч длился 1 час 7 минут, в течение которых Свитолина подала эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть из семи брейков.

У Калинской не было эйсов, но она допустила две двойные ошибки и реализовала шесть из семи брейков.

Во втором круге украинка проведет матч против победительницы матча словенки Ребекки Шрамковой и датчанки Клары Таусон. Теннисистка из Дании будет фаворитом матча.

Во втрой круг также пробилась одесситка Даяна Ястремская, обыгравшая полячку Магду Линетт.

Во втором круге Ястремская сыграет с победителем матча белоруски Виктории Азаренко и украинки Ангелины Калининой.

Напомним, футболист киевского "Динамо" продлил контракт с клубом. Однако, в договоре прописали клаусулу.

Украинский футболист объяснил, почему он хочет получить гражданство Испании. Эта страна уже стала для него родной.

Игрок, которого хотело подписать "Динамо" Киев, может отказаться от трансфера из-за своей матери.

Объединенный чемпион мира по боксу, украинец Александр Усик рассказал, что может приготовить дома.