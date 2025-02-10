Свитолина обыграла Вондроушову на старте WTA 1000 в Дохе

Свитолина с трудом обыграла соперницу на тысячнике в Дохе
На турнире WTA 1000 в катарской Дохе прошли матчи первого круга у женщин. На этой стадии стартовала украинская теннисистка Элина Свитолина.
Соперницей украинки стала чешка Маркета Вондроушова, сообщил портал Новини.LIVE.
Элина Свитолина — Маркета Вондроушова
Свитолина проиграла первый сет со счетом 0:6, что было неожиданным, поскольку теннисистки ранее играли более равные матчи.
Несмотря на "баранку" в первом сете, следующие два Элина выиграла со счетом 6:2, 7:5.
Всего теннисистки провели на корте 1 час 55 минуты, за которые Свитолина сделала один эйс, пять двойных ошибок и использовала пять из девяти брейк-пойнтов.
Вондроушова подала шесть эйсов, сделала четыре двойные ошибки и реализовала пять из 12 брейков.
Для Свитолиной это четвертая победа в семи матчах над Вондроушовой.
В следующем раунде Свитолина сыграет с пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой.
В противостоянии с Пегулой у Свитолиной пять побед и четыре поражения.
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