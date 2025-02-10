Світоліна обіграла Вондроушову на старті WTA 1000 у Досі

Еліна Світоліна. Фото: j48tennis.net

На турнірі WTA 1000 у катарській Досі пройшли матчі першого кола у жінок. На цій стадії стартувала українська тенісистка Еліна Світоліна.

Суперницею українки стала чешка Маркета Вондроушова, повідомив портал Новини.LIVE.

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Світоліна програла перший сет з рахунком 0:6, що було неочікуваним, оскільки тенісистки раніше грали рівніші матчі.

Попри "бублик" в першому сеті, наступні два Еліна виграла з рахунком 6:2, 7:5.

Загалом тенісистки провели на корті 1 годину 55 хвилин, за які Світоліна зробила один ейс, п'ять подвійних помилок та використала п'ять з дев'яти брейк-пойнтів.

Вондроушова подала шість ейсів, зробила чотири подвійні помилки та реалізувала п'ять з 12 брейків.

Для Світоліної це четверта перемога в семи матчах над Вондроушовою.

В наступному раунді Світоліна зіграє з п'ятою ракеткою світу Джессікою Пегулою.

У протистоянні з Пегулою у Світоліної п'ять перемог та чотири поразки.

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