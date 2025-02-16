Світоліна розгромила Калинську і вийшла до другого кола в Дубаї

Еліна Світоліна. Фото: j48tennis.net

На турнірі WTA 1000 у Дубаї пройшли матчі першого кола. На цій стадії стартувала 22-га ракетка світу, українка Еліна Світоліна.

Суперницею українки була нейтральна росіянка, 18-та ракетка світу Анна Калинська, повідомив портал Новини.LIVE.

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Світоліна впевнено виграла в цьому матчі. Українка за два сети віддала Калинській лише три гейми. Поки що між дівчатами два матчі, які одеситка виграла, не віддавши суперниці жодного сету.

Загалом матч тривав 1 годину 7 хвилин, протягом яких Світоліна подала ейс, припустилася трьох подвійних помилок і реалізувала шість із семи брейків.

У Калинської не було ейсів, але вона припустилася двох подвійних помилок і реалізувала шість із семи брейків.

У другому колі українка проведе матч проти переможниці матчу словенки Ребекки Шрамкової та данки Клари Таусон. Тенісистка з Данії буде фаворитом матчу.

До другого кола також пробилася одеситка Даяна Ястремська, яка обіграла полячку Магду Лінетт.

У другому колі Ястремська зіграє з переможцем матчу білоруски Вікторії Азаренко та українки Ангеліни Калініної.

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