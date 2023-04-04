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Ястремська здивувала результатом на Copa Colsanitas

4 квітня 2023 21:56
- Сергій Гусенцев
Ястремська здивувала результатом на Copa Colsanitas
Ястремська невдало стартувала на турнірі в Боготі
- Сергій Гусенцев

Даяна Ястремська зазнала фіаско у стартовому поєдинку на турнірі WTA в колумбійській Боготі. В 1/16 фіналу українка несподівано поступилась спортсменці з Бразилії Кароліні Алвеш — 4:6, 7:6 (8:6), 6:2. 

Про це повідомляє Sport.ua

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Невдалий матч 

Ястремській вдалося переграти суперницю у першій партії за рахунок двох брейків. У другому сеті українка програла два перші гейми на власній подачі. Втім, зуміла відіграти чотири сетболи від своєї візаві. На жаль, Алвеш таки забрала партію на тайбрейку. 

Фінальний, третій сет Ястремська відверто провалила. Тож далі йде 239 ракетка світу з Бразилії. 

Варто зазначити, що цей рік поки що зовсім невдалий для Даяни. Цього сезону вона не змогла пройти далі другого кола на жодному з турнірів, у яких брала участь. 

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