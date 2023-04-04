Кличко объяснил, почему российским спортсменам не место на Олимпиаде-2024

Кличко высказался об участии россиян в Олимпиаде

Мэр столицы Украины Виталий Кличко уверен, что российские спортсмены должны остаться "за бортом" Олимпийских игр-2024. Экс-боксер считает недопустимым участие страны-агрессорки в соревнованиях подобной величины.

Такую позицию Кличко высказал в интервью The Times of India.

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Толерантность ко злу

Глава Киева озвучил мнение, что МОК, допуская российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, проявляет толерантность ко злу, а не желание к миру.

"В якобы миролюбивой позиции МОК относительно допуска российских и белорусских спортсменов к участию в спортивных соревнованиях и Олимпийских играх речь не идет о желании достичь мира. Это толерантность ко злу. За последние 15 лет россия по меньшей мере трижды нарушала олимпийское перемирие. Вторжение в Украину также началось" после зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине", — заявил политик.

В интервью индийскому изданию Кличко напомнил, что российские спортсмены поддерживают геноцид украинцев и захватническую войну своего государства против Украины. Он также отметил, что с 24 февраля 2022 года россия убила не менее 231 украинского спортсмена и тренера. Некоторые погибли в поле боя, некоторые стали жертвами российских обстрелов. Еще 15 спортсменов ранены, 28 находятся в плену, четверо числятся пропавшими без вести.

Следует напомнить, что 28 марта МОК разрешил спортсменам из россии и Беларуси принимать участие в Олимпиаде под нейтральным флагом.

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