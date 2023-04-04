Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Кличко пояснив, чому російським спортсменам не місце на Олімпіаді-2024 arrow

Кличко пояснив, чому російським спортсменам не місце на Олімпіаді-2024

4 квітня 2023 19:30
- Сергій Гусенцев
Кличко пояснив, чому російським спортсменам не місце на Олімпіаді-2024
Кличко висловився щодо участі росіян в Олімпіаді
- Сергій Гусенцев

Мер столиці України Віталій Кличко переконаний, що російські спортсмени повинні залишитись "за бортом" Олімпійських ігор-2024. Ексбоксер вважає неприпустимим участь країни-агресора у змаганнях такої величини. 

Таку позицію Кличко висловив в інтерв'ю The Times of India.

Читайте також:

Толерантність до зла 

Очільник Києва озвучив думку, що МОК, допускаючи російських та білоруських спортсменів до змагань, проявляє толерантність до зла, а не бажання миру. 

"У нібито миролюбній позиції МОК щодо допуску російських та білоруських спортсменів до участі в спортивних змаганнях і Олімпійських іграх не йдеться про бажання досягти миру. Це толерантність до зла. За останні 15 років росія щонайменше тричі порушувала олімпійське перемир'я. Вторгнення в Україну також почалося після зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні", — заявив політик.

Кличко

В інтерв'ю індійському виданню Кличко нагадав, що російські спортсмени підтримують геноцид українців та загарбницьку війну своєї держави проти України. Він також зазначив, що з 24 лютого 2022 року росія вбила щонайменше 231 українського спортсмена і тренера. Деякі загинули на полі бою, деякі стали жертвами російських обстрілів. Ще 15 спортсменів поранені, 28 перебувають у полоні, четверо вважаються зниклими безвісти.

Слід нагадати, що 28 березня МОК дозволив спортсменам з росії та білорусі брати участь в Олімпіаді під нейтральним прапором.

Нагадаємо, Олександр Зінченко може залишити "Арсенал". Англійський клуб готовий поміняти українця на іншого футболіста.

Новий суперник Олександра Усика перейшов межу, кидаючи виклик українцю. Очікується "гаряче" протистояння двох відомих бійців.

Лондонський "Арсенал" продовжує боротьбу за чемпіонський титул в АПЛ. На команду Мікеля Артети чекають дев'ять важливих матчів, у яких не можна втрачати очки.

Сергій Ребров може продовжити кар'єру у чемпіонаті Італії. У його послугах зацікавлений один із претендентів на Скудетто.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

Новина з відео

12:15Зеленський розповів про секретну зброю, яка допомогла захистити Київську область від окупантів

Новина з фото

16:35 У Києві попрощалися з тренеркою з художньої гімнастики Альбіною Дерюгіною

23:57 Ситуація залишається напруженою: Маляр розповіла, що відбувається у Бахмуті

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB