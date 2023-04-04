Кличко пояснив, чому російським спортсменам не місце на Олімпіаді-2024

Кличко висловився щодо участі росіян в Олімпіаді

Мер столиці України Віталій Кличко переконаний, що російські спортсмени повинні залишитись "за бортом" Олімпійських ігор-2024. Ексбоксер вважає неприпустимим участь країни-агресора у змаганнях такої величини.

Таку позицію Кличко висловив в інтерв'ю The Times of India.

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Толерантність до зла

Очільник Києва озвучив думку, що МОК, допускаючи російських та білоруських спортсменів до змагань, проявляє толерантність до зла, а не бажання миру.

"У нібито миролюбній позиції МОК щодо допуску російських та білоруських спортсменів до участі в спортивних змаганнях і Олімпійських іграх не йдеться про бажання досягти миру. Це толерантність до зла. За останні 15 років росія щонайменше тричі порушувала олімпійське перемир'я. Вторгнення в Україну також почалося після зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні", — заявив політик.

В інтерв'ю індійському виданню Кличко нагадав, що російські спортсмени підтримують геноцид українців та загарбницьку війну своєї держави проти України. Він також зазначив, що з 24 лютого 2022 року росія вбила щонайменше 231 українського спортсмена і тренера. Деякі загинули на полі бою, деякі стали жертвами російських обстрілів. Ще 15 спортсменів поранені, 28 перебувають у полоні, четверо вважаються зниклими безвісти.

Слід нагадати, що 28 березня МОК дозволив спортсменам з росії та білорусі брати участь в Олімпіаді під нейтральним прапором.

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