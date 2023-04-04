Ястремская удивила результатом на Copa Colsanitas

Ястремская неудачно стартовала на турнире в Боготе

Даяна Ястремская потерпела фиаско в стартовом поединке на турнире WTA в колумбийской Боготе. В 1/16 финала украинка неожиданно уступила спортсменке из Бразилии Каролине Алвеш — 4:6, 7:6 (8:6), 6:2.

Об этом сообщает Sport.ua

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Неудачный матч

Ястремской удалось обыграть соперницу в первой партии за счет двух брейков. Во втором сете украинка проиграла два первых гейма на собственной подаче. Впрочем, сумела отыграть четыре сетбола от своей визави. К сожалению, в итоге Алвеш таки забрала партию на тайбрейке.

Финальный, третий сет Ястремская откровенно провалила. Так что дальше идет 239 ракетка мира из Бразилии.

Yastremska в 3 sets на мир не.234 🫥 pic.twitter.com/VYLmwcY2dF — Ryan (@Some1NamedRyan) 4 апреля 2023

Стоит отметить, что этот год пока совсем неудачен для Даяны. В этом сезоне она не смогла пройти дальше второго круга ни на одном из турниров, в которых принимала участие.

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