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Ястремская удивила результатом на Copa Colsanitas

4 апреля 2023 21:56
- Сергей Гусенцев
Ястремская удивила результатом на Copa Colsanitas
Ястремская неудачно стартовала на турнире в Боготе
- Сергей Гусенцев

Даяна Ястремская потерпела фиаско в стартовом поединке на турнире WTA в колумбийской Боготе. В 1/16 финала украинка неожиданно уступила спортсменке из Бразилии Каролине Алвеш — 4:6, 7:6 (8:6), 6:2.

Об этом сообщает Sport.ua

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Неудачный матч

Ястремской удалось обыграть соперницу в первой партии за счет двух брейков. Во втором сете украинка проиграла два первых гейма на собственной подаче. Впрочем, сумела отыграть четыре сетбола от своей визави. К сожалению, в итоге Алвеш таки забрала партию на тайбрейке.

Финальный, третий сет Ястремская откровенно провалила. Так что дальше идет 239 ракетка мира из Бразилии.

Стоит отметить, что этот год пока совсем неудачен для Даяны. В этом сезоне она не смогла пройти дальше второго круга ни на одном из турниров, в которых принимала участие.

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