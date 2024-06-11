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Ібрагімович назвав найкращого футболіста збірної України — кого похвалив Златан

11 червня 2024 10:46
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ібрагімович назвав клуб, до якого має перейти Довбик
Златан Ібрагімович дякує вболівальникам. Фото: instagram.com/iamzlatanibrahimovic/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Відомий колишній форвард Златан Ібрагімович виділив футболіста збірної України, який може посилити будь-який європейський клуб. Шведський спортсмен не сумнівається, що на цього гравця чекає успішне майбутнє.

Ібрагімович порадив одному зі своїх колишніх клубів підписати українського футболіста, повідомляє Tutto Mercato.

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Златан Ібрагімович провів успішну кар'єру на клубному рівні. Наразі шведський спортсмен працює консультантом італійського "Мілана" з питань селекції. Він порадив "россонері" запросити до клубу результативного футболіста збірної України.

Артем Довбик
Артем Довбик під час тренування збірної України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Кого похвалив Ібрагімович

Колишній форвард "Мілана" наполегливо рекомендує клубу підписати контракт з Артемом Довбиком. Ібрагімович упевнений, що українець чудово впишеться у стиль гри "россонері".

"Жирона" хоче отримати за Довбика щонайменше 40 млн євро. Контракт Артема з каталонським клубом діє до літа 2028 року, а отже команді, яка захоче запросити гравця, доведеться погодитись на умови "Жирони".

Артем Довбик
Довбик у таборі збірної України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Керівництво "Мілана" вже кілька тижнів веде переговори про трансфер Довбика. Однак італійці не готові платити суму, яку просить "Жирона". Ібрагімович рекомендує "россонері" домовитися з каталонцями на будь-яких умовах. На думку Златана, Довбик принесе "Мілану" величезну користь.

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спорт
Артем Довбик
футбол
Златан Ібрагімович
Футбол трансфери

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