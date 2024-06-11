Ібрагімович назвав клуб, до якого має перейти Довбик

Ібрагімович назвав найкращого футболіста збірної України — кого похвалив Златан
Відомий колишній форвард Златан Ібрагімович виділив футболіста збірної України, який може посилити будь-який європейський клуб. Шведський спортсмен не сумнівається, що на цього гравця чекає успішне майбутнє.
Ібрагімович порадив одному зі своїх колишніх клубів підписати українського футболіста, повідомляє Tutto Mercato.
Златан Ібрагімович провів успішну кар'єру на клубному рівні. Наразі шведський спортсмен працює консультантом італійського "Мілана" з питань селекції. Він порадив "россонері" запросити до клубу результативного футболіста збірної України.
Кого похвалив Ібрагімович
Колишній форвард "Мілана" наполегливо рекомендує клубу підписати контракт з Артемом Довбиком. Ібрагімович упевнений, що українець чудово впишеться у стиль гри "россонері".
"Жирона" хоче отримати за Довбика щонайменше 40 млн євро. Контракт Артема з каталонським клубом діє до літа 2028 року, а отже команді, яка захоче запросити гравця, доведеться погодитись на умови "Жирони".
Керівництво "Мілана" вже кілька тижнів веде переговори про трансфер Довбика. Однак італійці не готові платити суму, яку просить "Жирона". Ібрагімович рекомендує "россонері" домовитися з каталонцями на будь-яких умовах. На думку Златана, Довбик принесе "Мілану" величезну користь.
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