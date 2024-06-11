Ибрагимович назвал клуб, в который должен перейти Довбик

Златан Ибрагимович благодарит болельщиков. Фото: instagram.com/iamzlatanibrahimovic/

Известный бывший форвард Златан Ибрагимович выделил футболиста сборной Украины, который может усилить любой европейский клуб. Шведский спортсмен не сомневается, что этого игрока ждет успешное будущее.

Ибрагимович посоветовал одному их своих бывших клубов подписать украинского футболиста, сообщает Tutto Mercato.

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Златан Ибрагимович провел успешную карьеру на клубном уровне. Сейчас шведский спортсмен работает консультантом итальянского "Милана" по вопросам селекции. Он посоветовал "россонери" пригласить в клуб результативного футболиста сборной Украины.

Артем Довбик на тренировке сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Кого похвалил Ибрагимович

Бывший форвард "Милана" настоятельно рекомендует клубу подписать контракт с Артемом Довбиком. Ибрагимович уверен, что украинец прекрасно впишется в стиль игры "россонери".

"Жирона" хочет получить за Довбика не менее 40 млн евро. Контракт Артема с каталонским клубом действует до лета 2028 года, а значит команде, которая захочет пригласить игрока, придется согласиться на условия "Жироны".

Довбик в лагере сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Руководство "Милана" уже несколько недель ведет переговоры о трансфере Довбика. Однако итальянцы не готовы платить сумму, которую просит "Жирона". Ибрагимович рекомендует "россонери" договориться с каталонцами на любых условиях. По мнению Златана, Довбик принесет "Милану" огромную пользу.

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