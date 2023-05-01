Ібрагімович відповів на питання про завершення кар'єри

Златан Ібрагімович готується вийти на поле. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

Форвард збірної Швеції Златан Ібрагімович хоче провести в "Мілані" ще один сезон. Навіть серія травм не вплинула на рішення ветерана продовжити свою кар'єру.

Найближчим часом Ібрагімович може підписати новий контракт із "россонері", повідомляє Tutto Mercato.

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У жовтні 2023 року Златану Ібрагімовичу виповниться 42 роки, але він не має наміру завершувати кар'єру. Футболіст пропустив через травми майже весь сезон 2022/2023, проте він хоче залишитися у футболі ще на 12 місяців.

Плани Ібрагімовича

Найближчими тижнями ветеран ініціює переговори про продовження контракту з керівництвом "Мілана". Термін дії нинішньої угоди Ібрагімовича із клубом спливає влітку 2023 року. Златан погоджується на значне зниження зарплати задля того, щоб продовжити контракт на рік.

Навіть якщо переговори завершаться невдало, досвідчений форвард шукатиме іншу команду. У його послугах зацікавлена "Монца" Адріано Галліані.

У сезоні 2022/2023 Златан Ібрагімович зіграв чотири поєдинки за "Мілан" та ще один матч у складі збірної Швеції. Травми майже дозволяють форварду виходити на поле.

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