Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Ібрагімович відповів на питання про завершення кар'єри arrow

Ібрагімович відповів на питання про завершення кар'єри

1 травня 2023 18:25
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ібрагімович відповів на питання про завершення кар'єри
Златан Ібрагімович готується вийти на поле. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної Швеції Златан Ібрагімович хоче провести в "Мілані" ще один сезон. Навіть серія травм не вплинула на рішення ветерана продовжити свою кар'єру.

Найближчим часом Ібрагімович може підписати новий контракт із "россонері", повідомляє Tutto Mercato.

Читайте також:

У жовтні 2023 року Златану Ібрагімовичу виповниться 42 роки, але він не має наміру завершувати кар'єру. Футболіст пропустив через травми майже весь сезон 2022/2023, проте він хоче залишитися у футболі ще на 12 місяців.

Плани Ібрагімовича

Найближчими тижнями ветеран ініціює переговори про продовження контракту з керівництвом "Мілана". Термін дії нинішньої угоди Ібрагімовича із клубом спливає влітку 2023 року. Златан погоджується на значне зниження зарплати задля того, щоб продовжити контракт на рік.

Навіть якщо переговори завершаться невдало, досвідчений форвард шукатиме іншу команду. У його послугах зацікавлена "Монца" Адріано Галліані.

У сезоні 2022/2023 Златан Ібрагімович зіграв чотири поєдинки за "Мілан" та ще один матч у складі збірної Швеції. Травми майже дозволяють форварду виходити на поле.

Нагадаємо, півзахисником збірної України Михайлом Мудриком цікавляться одразу кілька клубів.

Вихованець київського "Динамо" Артем Фаворов забив один із найкрасивіших голів сезону в Європі.

Голкіпер збірної України Андрій Лунін зробив щедру пожертву і допоміг купити для ЗСУ два автомобілі, які вирушать до Бахмута.

Дружина Кріштіану Роналду Джорджіна Родрігес поставила крапку у чутках про розлучення з португальським футболістом.

У "Марселі" здивували заяву про майбутнє українського гравця команди Руслана Маліновського.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB