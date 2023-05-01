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Ибрагимович ответил на вопрос о завершении карьеры

1 мая 2023 18:25
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Ибрагимович ответил на вопрос о завершении карьеры
Златан Ибрагимович готовится выйти на поле. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард сборной Швеции Златан Ибрагимович хочет провести в "Милане" еще один сезон. Даже серия травм не повлияла на решение ветерана продолжить карьеру.

В ближайшее время Ибрагимович может продлить контракт с "россонери", сообщает Tutto Mercato

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В октябре 2023 года Златану Ибрагимовичу исполнится 42 года, но он не собирается завершать карьеру. Футболист пропустил из-за травм почти весь сезон 2022/2023, но он хочет остаться в футболе еще на 12 месяцев. 

Планы Ибрагимовича

В ближайшие недели ветеран инициирует переговоры о продлении контракта с руководством "Милана". Срок действия нынешнего соглашения Ибрагимовича с клубом истекает летом 2023 года. Златан согласен на значительное понижение зарплаты ради того, чтобы продлить контракт на год. 

Даже в случае, если переговоры завершатся неудачно, опытный форвард будет искать другую команду. В его услугах заинтересована "Монца" Адриано Галлиани. 

В сезоне 2022/2023 Златан Ибрагимович сыграл четыре поединка за "Милан" и еще один матч в составе сборной Швеции. Травмы почти не позволяют форварду выходить на поле. 

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