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Ібрагімович знову гратиме за Мілан — легендарний форвард ухвалив важливе рішення

18 липня 2024 16:11
Валерій Ковалевич - Редактор
Ібрагімович знову гратиме за італійський Мілан
Златан Ібрагімович уже працює у "Мілані". Фото: instagram.com/iamzlatanibrahimovic/
Валерій Ковалевич - Редактор

Відомий шведський форвард Златан Ібрагімович сподівається почути, як уболівальники "Мілана" знову скандуватимуть його прізвище. Проте сам ветеран на поле більше не вийде.

Футболку одного з найпопулярніших італійських клубів одягне син Ібрагімовича, повідомив інсайдер Фабриціо Романо.

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Максиміліан Ібрагімович підписав свій перший контракт у професійній кар'єрі. Молодий півзахисник займатиметься клубною академією "Мілана". Він є рідним сином відомого шведського форварда.

Златан Ібрагімович
Златан Ібрагімович на базі клубу. Фото: instagram.com/iamzlatanibrahimovic/

Ібрагімович у "Мілані"

Відомо, що 17-річний Максиміліан виступає на позиції лівого вінгера, але може зіграти й у центрі атаки. Він є вихованцем шведського "Хаммарбю", але батько гравця вирішив перевести його до італійського клубу.

Максиміліан Ібрагімович підписав контракт із Міланом
Максиміліан Ібрагімович підписав контракт із "Міланом". Фото: x.com/FabrizioRomano

Саме у "Мілані" 42-річний Златан Ібрагімович завершив ігрову кар'єру. Наразі він обіймає посаду спортивного директора "россонері". Саме колишній футболіст збірної Швеції був одним з ініціаторів запрошення на посаду головного тренера команди екснаставника донецького "Шахтаря" Паулу Фонсекі.

Нагадаємо, Яремчук залишиться в Іспанії, але не у "Валенсії" — розпочалися переговори з відомим клубом. 

Мудрик готовий піти в оренду з "Челсі" до відомого закордонного клубу.

Маркевич назвав справжню причину відставки з посади тренера "Карпат". 

Шевченко вирішив, який клуб замінить "Дніпро-1" в УПЛ.

"Динамо" отримає пропозицію по одній зі своїх зірок — гравцем цікавиться німецький клуб.

спорт футбол Златан Ібрагімович Мілан Серія А

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