Ібрагімович знову гратиме за італійський Мілан

Златан Ібрагімович уже працює у "Мілані". Фото: instagram.com/iamzlatanibrahimovic/

Відомий шведський форвард Златан Ібрагімович сподівається почути, як уболівальники "Мілана" знову скандуватимуть його прізвище. Проте сам ветеран на поле більше не вийде.

Футболку одного з найпопулярніших італійських клубів одягне син Ібрагімовича, повідомив інсайдер Фабриціо Романо.

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Максиміліан Ібрагімович підписав свій перший контракт у професійній кар'єрі. Молодий півзахисник займатиметься клубною академією "Мілана". Він є рідним сином відомого шведського форварда.

Златан Ібрагімович на базі клубу. Фото: instagram.com/iamzlatanibrahimovic/

Ібрагімович у "Мілані"

Відомо, що 17-річний Максиміліан виступає на позиції лівого вінгера, але може зіграти й у центрі атаки. Він є вихованцем шведського "Хаммарбю", але батько гравця вирішив перевести його до італійського клубу.

Максиміліан Ібрагімович підписав контракт із "Міланом". Фото: x.com/FabrizioRomano

Саме у "Мілані" 42-річний Златан Ібрагімович завершив ігрову кар'єру. Наразі він обіймає посаду спортивного директора "россонері". Саме колишній футболіст збірної Швеції був одним з ініціаторів запрошення на посаду головного тренера команди екснаставника донецького "Шахтаря" Паулу Фонсекі.

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