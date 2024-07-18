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Ибрагимович снова будет играть за Милан — легендарный форвард принял важное решение

18 июля 2024 16:11
Валерий Ковалевич - Редактор
Ибрагимович снова будет играть за итальянский Милан
Златан Ибрагимович уже работает в "Милане". Фото: instagram.com/iamzlatanibrahimovic/
Валерий Ковалевич - Редактор

Известный шведский форвард Златан Ибрагимович надеется услышать, как болельщики "Милана" снова будут скандировать его фамилию. Однако сам ветеран на поле больше не выйдет. 

Футболку одного из самых популярных итальянских клубов наденет сын Ибрагимовича, сообщил инсайдер Фабрицио Романо

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Максимилиан Ибрагимович подписал свой первый контракт в профессиональной карьере. Молодой полузащитник будет заниматься к клубной академии "Милана". Он является родным сыном известного шведского форварда. 

Златан Ибрагимович
Златан Ибрагимович на базе клуба. Фото: instagram.com/iamzlatanibrahimovic/

Ибрагимович в "Милане" 

Известно, что 17-летний Максимилиан выступает на позиции левого вингера, но может сыграть и в центре атаки. Он является воспитанником шведского "Хаммарбю", но отец игрока решил перевести его в итальянский клуб. 

Максимилиан Ибрагимович подписал контракт с Миланом
Максимилиан Ибрагимович подписал контракт с "Миланом". Фото: x.com/FabrizioRomano

Именно в "Милане" 42-летний Златан Ибрагимович завершил игровую карьеру. Сейчас он занимает должность спортивного директора "россонери". Именно бывший футболист сборной Швеции был одним из инициаторов приглашения на пост главного тренера команды экс-наставника донецкого "Шахтера" Паулу Фонсеки. 

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спорт футбол Златан Ибрагимович Милан Серия А

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