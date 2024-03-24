Євро-2024 у Німеччині може стати метою терористів, які влаштували побоїще у Москві

Терористи із московського "Крокус Сіті Холла". Фото: скриншот

Після терористичної атаки членів організації "ІДІЛ-Хорасан" у Москві в "Крокус Сіті Холлі" під загрозою опинилася решта Європи. Найбільше хвилювалися в Німеччині, де відбудеться найбільша масова подія літа — чемпіонат Європи з футболу.

За інформацією BILD, теракти в Німеччині також намагатимуться робити через вихідців із Таджикистану.

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Теракт у московському ТРЦ. Фото: скриншот

Євро-2024 під загрозою

За інформацією джерел, у Європі зростає загроза терактів саме від організації "ІДІЛ-Хорасан", що набрала сили. При цьому найбільша небезпека постане на великих спортивних заходах.

Крім теракту в Москві, наміри терористів підтвердили ще в грудні 2023 року, коли запобігли атаці на собор у Кельні, Німеччина.

Розбір завалів у московському ТРЦ. Фото: скриншот

Співробітники спецслужб безпеки Німеччини, як і інших країн Західної Європи, окрім Євро-2024, також схвильовані Олімпійськими іграми-2024 у Парижі.

Джерела зазначили, що радикальні ісламісти часто використовують соціальну мережу Telegram, щоб вербувати в Європі бойовиків серед біженців з Афганістану, Таджикистану або Узбекистану.

Найбільшу терористичну мережу спецслужби Європи вбачають у вихідцях Таджикистану. У ній понад 100 осіб, які проживають у Німеччині, в основному в землі Північний Рейн-Вестфалія.

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