Євро-2024 у Німеччині може стати метою терористів, які влаштували побоїще у Москві
Після терористичної атаки членів організації "ІДІЛ-Хорасан" у Москві в "Крокус Сіті Холлі" під загрозою опинилася решта Європи. Найбільше хвилювалися в Німеччині, де відбудеться найбільша масова подія літа — чемпіонат Європи з футболу.
За інформацією BILD, теракти в Німеччині також намагатимуться робити через вихідців із Таджикистану.
Євро-2024 під загрозою
За інформацією джерел, у Європі зростає загроза терактів саме від організації "ІДІЛ-Хорасан", що набрала сили. При цьому найбільша небезпека постане на великих спортивних заходах.
Крім теракту в Москві, наміри терористів підтвердили ще в грудні 2023 року, коли запобігли атаці на собор у Кельні, Німеччина.
Співробітники спецслужб безпеки Німеччини, як і інших країн Західної Європи, окрім Євро-2024, також схвильовані Олімпійськими іграми-2024 у Парижі.
Джерела зазначили, що радикальні ісламісти часто використовують соціальну мережу Telegram, щоб вербувати в Європі бойовиків серед біженців з Афганістану, Таджикистану або Узбекистану.
Найбільшу терористичну мережу спецслужби Європи вбачають у вихідцях Таджикистану. У ній понад 100 осіб, які проживають у Німеччині, в основному в землі Північний Рейн-Вестфалія.
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