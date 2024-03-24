Евро-2024 в Германии может стать целью террористов, устроивших побоище в Москве

Террористы из московского "Крокус Сити Холла". Фото: скриншот

После террористической атаки членов организации "ИГИЛ-Хорасан" в Москве в "Крокус Сити Холле" под угрозой оказалась остальная Европа. Больше всех стали волноваться в Германии, где состоится самое большое массовое событие лета — чемпионат Европы по футболу.

По информации BILD, теракты в Германии также будут пытаться делать через выходцев из Таджикистана.

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Теракт в московском ТРЦ. Фото: скриншот

Евро-2024 под угрозой

По информации источников, в Европе возрастает угроза терактов именно от набравшей силы организации "ИГИЛ-Хорасан". При этом наибольшая опасность возникнет на крупных спортивных мероприятиях.

Кроме теракта в Москве, намерения террористов подтвердили еще в декабре 2023 года, когда, предотвратили атаку на собор в Кельне, Германия.

Разбор завалов в московском ТРЦ. Фото: скриншот

Сотрудники спецслужб безопасности Германии, как и других стран Западной Европы, кроме Евро-2024, также взволнованы и Олимпийскими играми-2024 в Париже.

Источники отметили, что радикальные исламисты часто используют социальную сеть Telegram, чтобы вербовать в Европе боевиков среди прибывающих беженцев из Афганистана, Таджикистана или Узбекистана.

Самую крупную террористическую сеть спецслужбы Европы видят в выходцах Таджикистана. В ней более 100 человек, проживающих в Германии, в основном в земле Северный Рейн-Вестфалия.

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