Українець Євген Морозов підписав контракт із клубом Цюрих до 2030 року

Євген Морозов. Фото: "Цюрих"

В Європі отримав шанс засвітитися ще один юний український футболіст. Мова йде про 18-річного українського воротаря Євгена Морозова.

Про трансфер повідомив футбольний клуб "Цюрих", в який перейшов гравець.

Реклама

Читайте також:

Юний українець гратиме в Швейцарії

Наразі відомо, що Морозов уклав п’ятирічний контракт зі швейцарським "Цюрихом". Завершення контракту заплановане на літо 2030 року.

Вихованець київського Арсеналу приєднався до Цюриха в 2023 році, але виступав за команди U-17, U-19 та дубль.

Морозов підписав професійний контракт та був включений до першої команди, де отримає шанс поборотися за місце в стартовому складі.

Цього сезону він провів 23 матчі, пропустив 36 голів та п’ять разів зберіг ворота в недоторканності.

Нагадаємо, ексгравець "Динамо" Віктор Леоненко визначив проблеми колишнього головного тренера "Полісся" Імада Ашура у "Поліссі".

Зірку "Барселони" хоче запросити в "Ман Сіті" особисто Хосеп Гвардіола.

Французький "ПСЖ" хоче отримати від Кіліана Мбаппе великі кошти та зробити його жебраком.

Чемпіонка Європи з карате роздяглася на сторінках популярного глянцю.