Українець Євген Морозов підписав контракт із клубом Цюрих до 2030 року

Європейський клуб підписав юного українського футболіста
В Європі отримав шанс засвітитися ще один юний український футболіст. Мова йде про 18-річного українського воротаря Євгена Морозова.
Про трансфер повідомив футбольний клуб "Цюрих", в який перейшов гравець.
Юний українець гратиме в Швейцарії
Наразі відомо, що Морозов уклав п’ятирічний контракт зі швейцарським "Цюрихом". Завершення контракту заплановане на літо 2030 року.
Вихованець київського Арсеналу приєднався до Цюриха в 2023 році, але виступав за команди U-17, U-19 та дубль.
Морозов підписав професійний контракт та був включений до першої команди, де отримає шанс поборотися за місце в стартовому складі.
Цього сезону він провів 23 матчі, пропустив 36 голів та п’ять разів зберіг ворота в недоторканності.
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