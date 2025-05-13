Украинец Евгений Морозов подписал контракт с клубом Цюрих до 2030 года

Европейский клуб подписал юного украинского футболиста
В Европе получил шанс засветиться еще один юный украинский футболист. Речь идет о 18-летнем украинском вратаре Евгении Морозове.
О трансфере сообщил футбольный клуб "Цюрих", в который перешел игрок.
Юный украинец будет играть в Швейцарии
Известно, что Морозов заключил пятилетний контракт со швейцарским "Цюрихом". Завершение контракта запланировано на лето 2030 года.
Воспитанник киевского Арсенала присоединился к Цюриху в 2023 году, но выступал за команды U-17, U-19 и дубль.
Морозов подписал профессиональный контракт и был включен в первую команду, где получит шанс побороться за место в стартовом составе.
В этом сезоне он провел 23 матча, пропустил 36 голов и пять раз сохранил ворота в неприкосновенности.
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