Украинец Евгений Морозов подписал контракт с клубом Цюрих до 2030 года

Евгений Морозов. Фото: "Цюрих"

В Европе получил шанс засветиться еще один юный украинский футболист. Речь идет о 18-летнем украинском вратаре Евгении Морозове.

О трансфере сообщил футбольный клуб "Цюрих", в который перешел игрок.

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Известно, что Морозов заключил пятилетний контракт со швейцарским "Цюрихом". Завершение контракта запланировано на лето 2030 года.

Воспитанник киевского Арсенала присоединился к Цюриху в 2023 году, но выступал за команды U-17, U-19 и дубль.

Морозов подписал профессиональный контракт и был включен в первую команду, где получит шанс побороться за место в стартовом составе.

В этом сезоне он провел 23 матча, пропустил 36 голов и пять раз сохранил ворота в неприкосновенности.

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