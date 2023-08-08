Європейський клуб зробив пропозицію щодо захисника збірної України
СК "Дніпро-1" у літне трансферне вікно вже продало Артема Довбика в "Жирону". Але невдовзі клуб може продати ще одного лідера в країну Євросоюзу.
За інформацією інсайдера Ігоря Циганика, мова йде про Олександра Сватка.
Зазначимо, що "Дніпро-1" може замінити Довбика футболістом з чемпіонату Бельгії Олександром Філіповим.
Сваток на вихід?
В послугах досвідченого 28-річного футболіста зацікавлений болгарський "Лудогорець".
За інформацією джерела, болгарський клуб вже зробив "Дніпру-1" офіційну пропозицію за Сватка в розмірі 1 млн євро.
Однак наразі прогресу в перемовинах немає, оскільки "Дніпро-1" хоче більше грошей, але пропозиція "Лудогорця" залишається в силі.
Зазначимо, що в "Лудогорці" на позиції центрального захисника грає українець Ігор Пластун.
Сваток минулого сезону став твердим гравцем основи клубу та одним з лідерів. Футболіст також встиг дебютувати за збірну України, за яку провів два матчі.
Авторитетний німецький статистичний портал Transfermarkt оцінює гравця в 1,8 млн євро.
Минулого сезону у 35 матчах забив один гол та віддав один асист.
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