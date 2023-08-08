Європейський клуб зробив пропозицію щодо захисника збірної України

Олександр Сваток по центру. Фото: УАФ

СК "Дніпро-1" у літне трансферне вікно вже продало Артема Довбика в "Жирону". Але невдовзі клуб може продати ще одного лідера в країну Євросоюзу.

За інформацією інсайдера Ігоря Циганика, мова йде про Олександра Сватка.

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Сваток на вихід?

В послугах досвідченого 28-річного футболіста зацікавлений болгарський "Лудогорець".

За інформацією джерела, болгарський клуб вже зробив "Дніпру-1" офіційну пропозицію за Сватка в розмірі 1 млн євро.

Однак наразі прогресу в перемовинах немає, оскільки "Дніпро-1" хоче більше грошей, але пропозиція "Лудогорця" залишається в силі.

Зазначимо, що в "Лудогорці" на позиції центрального захисника грає українець Ігор Пластун.

Сваток минулого сезону став твердим гравцем основи клубу та одним з лідерів. Футболіст також встиг дебютувати за збірну України, за яку провів два матчі.

Авторитетний німецький статистичний портал Transfermarkt оцінює гравця в 1,8 млн євро.

Минулого сезону у 35 матчах забив один гол та віддав один асист.

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