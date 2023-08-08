Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Європейський клуб зробив пропозицію щодо захисника збірної України arrow

Європейський клуб зробив пропозицію щодо захисника збірної України

8 серпня 2023 11:37
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Європейський клуб зробив пропозицію щодо захисника збірної України
Олександр Сваток по центру. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

СК "Дніпро-1" у літне трансферне вікно вже продало Артема Довбика в "Жирону". Але невдовзі клуб може продати ще одного лідера в країну Євросоюзу.

За інформацією інсайдера Ігоря Циганика, мова йде про Олександра Сватка.

Читайте також:

Зазначимо, що "Дніпро-1" може замінити Довбика футболістом з чемпіонату Бельгії Олександром Філіповим.

Сваток на вихід?

В послугах досвідченого 28-річного футболіста зацікавлений болгарський "Лудогорець".

За інформацією джерела, болгарський клуб вже зробив "Дніпру-1" офіційну пропозицію за Сватка в розмірі 1 млн євро.

Однак наразі прогресу в перемовинах немає, оскільки "Дніпро-1" хоче більше грошей, але пропозиція "Лудогорця" залишається в силі.

Зазначимо, що в "Лудогорці" на позиції центрального захисника грає українець Ігор Пластун.

Сваток минулого сезону став твердим гравцем основи клубу та одним з лідерів. Футболіст також встиг дебютувати за збірну України, за яку провів два матчі.

Авторитетний німецький статистичний портал Transfermarkt оцінює гравця в 1,8 млн євро.

Минулого сезону у 35 матчах забив один гол та віддав один асист.

Нагадаємо, Шапаренко піде з "Динамо": є інтерес від закордонного клубу. 

"Шахтар" знайшов спосіб продовжити контракт із Сіканом: йдуть переговори. 

Довбик пройшов обряд посвяти у "Жироні": про що йдеться. 

Жереб безжальний: "Зоря" та "Дніпро-1" зіграють у кваліфікації Ліги Європи.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Наша справа: найбільші проблеми столичних мостів, і хто за них відповідальний

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

18:40Відсьогодні в Україні діють нові правила мобілізації: юрист пояснив процедуру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз