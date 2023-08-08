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Европейский клуб сделал предложение по защитнику сборной Украины

8 августа 2023 11:37
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Агабекян Карен
редактор
Европейский клуб сделал предложение по защитнику сборной Украины
Александр Сваток по центру. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

СК "Днипро-1" в летнее трансферное окно уже продало Артема Довбика в "Жирону". Но скоро клуб может продать еще одного лидера в страну Евросоюза.

По информации инсайдера Игоря Цыганика, речь идет об Александре Сватке.

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Сваток на выход?

В услугах опытного 28-летнего футболиста заинтересован болгарский "Лудогорец".

По информации источника, болгарский клуб уже сделал "Днепру-1" официальное предложение по Сватку в размере 1 млн евро.

Однако пока прогресса в переговорах нет, поскольку "Днепр-1" хочет больше денег, но предложение "Лудогорца" остается в силе.

Отметим, что в "Лудогорце" на позиции центрального защитника играет украинец Игорь Пластун.

Сваток в прошлом сезоне стал твердым игроком основы клуба и одним из лидеров. Футболист также успел дебютировать за сборную Украины, за которую провел две игры.

Авторитетный немецкий статистический портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,8 млн. евро.

В прошлом сезоне в 35 матчах забил один гол и отдал один ассист.

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