Европейский клуб сделал предложение по защитнику сборной Украины
СК "Днипро-1" в летнее трансферное окно уже продало Артема Довбика в "Жирону". Но скоро клуб может продать еще одного лидера в страну Евросоюза.
По информации инсайдера Игоря Цыганика, речь идет об Александре Сватке.
Отметим, что "Дніпро-1" может заменить Довбика футболистом из чемпионата Бельгии Александром Филипповым.
Сваток на выход?
В услугах опытного 28-летнего футболиста заинтересован болгарский "Лудогорец".
По информации источника, болгарский клуб уже сделал "Днепру-1" официальное предложение по Сватку в размере 1 млн евро.
Однако пока прогресса в переговорах нет, поскольку "Днепр-1" хочет больше денег, но предложение "Лудогорца" остается в силе.
Отметим, что в "Лудогорце" на позиции центрального защитника играет украинец Игорь Пластун.
Сваток в прошлом сезоне стал твердым игроком основы клуба и одним из лидеров. Футболист также успел дебютировать за сборную Украины, за которую провел две игры.
Авторитетный немецкий статистический портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,8 млн. евро.
В прошлом сезоне в 35 матчах забил один гол и отдал один ассист.
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